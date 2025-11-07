scorecardresearch
 

Feedback

Tulsi Ke Upay: तुलसी की ये 3 चीजें बेहद शुभ, घर को बना सकती हैं स्वर्ग

Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसकी पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है. कहते हैं कि तुलसी सूख जाने के बाद इसकी लकड़ी, मंजरी और जड़ से किए गए प्रयोग भी बड़ा लाभ देते हैं.

जानें, कैसे तुलसी का सूखा हुआ पौधा आपके घर को बना सकता है स्वर्ग. (Photo: AI Generated)
Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के अत्यंत शुभ माना गया है. कहते हैं कि तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसकी विधिवत पूजा उपासना से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इसलिए लोग तुलसी की खूब सेवा करते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा जब सूखने लगता है तो लोग उसे बड़ी लापरवाही के साथ घर से बाहर कर देते हैं. जबकि तुलसी का सूखा हुआ पौधा भी आपके घर को स्वर्ग बना सकता है. खासतौर से इसकी तीन चीजों का बहुत शुभ माना जाता है.

1. तुलसी की लकड़ी
तुलसी का पौधा सूखने के बाद इसकी 7 छोटी-छोटी लकड़ियों को एक सूत में बांधकर शुद्ध घी में भिगोकर रख लें. इसके बाद इन लकड़ियों को किसी भी महीने की एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष स्वाहा कर दें. इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर घर की सुख-संपन्नता का वरदान मांगें.

इसके अलावा आप तुलसी की सूखी हुई लड़की में सूत बांधकर उसे घर में किसी सुरक्षित स्थान या मंदिर में रख लें. इसके बाद हर सप्ताह इससे पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें. आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

2. तुलसी की जड़
तुलसी सूख जाने के बाद इसके पौधे को गमले से निकाल लें. इसके बाद इसकी जड़ को तने से अलग कर लें. इस जड़ को पहले भगवान विष्णु के सामने रखें और फिर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर की चौखट से बांध दें. इसके बाद किसी गरीब को चावल, वस्त्र, दही, मिश्री या दूध का दान करें. आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और चौखट से दुख-दरिद्रता कोसों दूर रहेगी.

3. तुलसी की मंजरी
तुलसी के पौधे पर मंजरी आने के बाद उसे उतारकर तुलसी का बोझ कम कर देना चाहिए. इसके बाद मंजरी को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना चाहिए. इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहें. इसके बाद इस पोटली को तिजोरी या धन के स्थान पर संभालकर रख देना चाहिए. आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी.

