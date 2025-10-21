Vastu Tips For Money: हाथ में नहीं टिकता पैसा तो अपनाएं ये वास्तु उपाय, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

पैसा हर दौर में इंसान की जरूरत रहा है. इसलिए हर इंसान पैसा कमाना और पैसा बचाना भी चाहता है. लेकिन, कई बार ज्यादा कमाने के बावजूद पैसा हाथ में नहीं टिकता, ऐसा वास्तु दोष के लगने से भी होता है. इन दोषों की वजह से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ जाता है. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसके उपाय बताए गए हैं, आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में.

दीवार से निशान हटाएं

वास्तु शास्त्र में घर या दुकान की दीवारों पर गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है. शास्त्रों में कहा गया है कि जहां मैल और अव्यवस्था हो, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता. इसलिए, दीवारों की साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है, खास-तौर से उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की दीवारें बिल्कुल साफ रखें. यह दिशा कुबेर और विष्णु से जुड़ी मानी गई है. अगर दीवारों में दरारें या सीलन दिखे तो तुरंत मरम्मत करवाएं. वास्तु के मुताबिक घर की दीवारों की रंगाई करवाने में चमकीले और हल्के रंगों का इस्तेमाल धन की स्थिरता बढ़ाने में मददगार साबित होता है.

मकड़ी के जाले

मकड़ी के जाले देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तु और धार्मिक दृष्टि से ये धन और अवसरों में रुकावट पैदा करते हैं. वास्तु के मुताबिक मकड़ी के जाले घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं. इसलिए सप्ताह में एक बार कोनों, छतों और फर्नीचर के पीछे की जगहों की सफाई जरूर करें. अगर मुमकिन हो तो साफ-सफाई करने के बाद कपूर भी जलाएं. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है.

पौधों की सूखी पत्तियां

वास्तु शास्त्र के मुताबिक पौधों की सूखी पत्तियां आलसपन का संकेत हैं. धर्मग्रंथों में भी कहा गया है कि सूखे या मुरझाए पेड़-पौधे नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. इसलिए रोजाना अपने पौधों की देखभाल करें, सूखी पत्तियां या टूटे तने तुरंत हटा दें. घर में तुलसी, मनी प्लांट या बांस जैसे पौधे रखें. माना जाता है कि ये पौधे तरक्की के रास्ते खोलते हैं. मुरझाई हुई तुलसी कभी भी घर के आंगन में न रखें. इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं.

चमगादड़

चमगादड़ अंधेरे और गंदगी में वास करने वाला जीव है, वास्तु शास्त्र के मुताबिक जहां चमगादड़ बसे हों वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर या दुकान में चमगादड़ रहते हैं वहां देवी लक्ष्मी नहीं आती. ऐसी जगहों की तुरंत सफाई करवाएं. साफ-सफाई के बाद रोजाना सुबह गायत्री मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करें, इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है .

