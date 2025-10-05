scorecardresearch
 

Vastu Tips: इस दिशा में भूलकर भी ना लगाएं परिजात का पौधा, वरना नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी

Vastu Tips: मां लक्ष्मी को प्रिय परिजात का पौधा लगाने के कुछ वास्तु नियम हैं. मान्यता है कि इस पौधे को सही दिशा में लगाने से धन और संपत्ति बढ़ती है. जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे लगाने की सही दिशा और शुभ दिन के बारे में.

परिजात का पौधा (Photo: AI Generated)
परिजात का पौधा (Photo: AI Generated)

Parijat Plant Vastu Tips: हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे का विशेष महत्व है. इसके फूल न केवल बेहद सुंदर होते हैं, बल्कि पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक भी माने जाते हैं. सफेद रंग का ये फूल हरसिंगार और रात की रानी के नाम से भी मशहूर है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पारिजात का फूल मां लक्ष्मी को प्रिय है. इसलिए इसे अपने घर या कार्यस्थल में लगाने से सौभाग्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है.

इसके अलावा, यह पौधा मानसिक शांति और घर में पॉजिटिविटी लाने में भी मदद करता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पारिजात का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, यदि इसे घर की सही दिशा में लगाया जाए, तो इसका सकारात्मक प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं परिजात का पौधा लगाने की सही दिशा और शुभ दिन के बारे में.

परिजात का पौधा लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पारिजात के पौधे को ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) और उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है. इन दिशाओं में पौधा लगाने से न केवल घर की ऊर्जा संतुलित रहती है, बल्कि घर और परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी बढ़ता है. 

उत्तर दिशा: इस दिशा में परिजात का पौधा लगाने से धन, तरक्की और आर्थिक स्थिरता आती है. घर के सदस्यों के जीवन में सफलता और सम्मान बढ़ता है. इस पौधे को लगाने के लिए सिर्फ दिशा ही नहीं, बल्कि पौधे का स्थान और देखभाल के अलावा दिन भी महत्वपूर्ण है. जानते हैं उसके बारे में.

पारिजात पौधा लगाने के जरूरी नियम

पारिजात के पौधे को घर में लगाने के साथ-साथ इनका सही रख-रखाव और दिशा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि इन नियमों का पालन किया जाए, तो पौधे का सकारात्मक प्रभाव घर और परिवार पर बना रहता है. 

दक्षिण और नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम दिशा) से बचें: पारिजात का पौधा यदि दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाया जाए, तो इससे अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. इस लिए इन दिशाओं में पौधा नहीं रखना चाहिए. 

बाथरूम, टॉयलेट या रसोई के पास न रखें: पौधे को गंदगी वाले या नम स्थानों पर रखने से भी बचना चाहिए. यह पौधा स्वच्छ और पवित्र वातावरण का प्रतीक है, इसलिए इसे बाथरूम, टॉयलेट या रसोई के पास तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. 

साफ-सफाई का ध्यान रखें: पौधे के आसपास हमेशा साफ-सफाई बनाए रखें. अगर इसकी फूल या पत्तियां मुरझाकर या टूट कर गिर जाए तो पैरों से रौंदना अपमानजनक माना जाता है. 

पारिजात पौधा लगाने का शुभ दिन
पारिजात को सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार के दिन लगाना सबसे शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. गुरुवार को लगाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है. इसलिए, इन दिनों इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इससे परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है.

---- समाप्त ----
