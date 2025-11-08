scorecardresearch
 

Vastu Tips: गंदे हाथों से इन 3 चीजों को कभी न लगाएं हाथ, रुक जाएगी मां लक्ष्मी की कृपा

शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है. उनकी कृपा से जीवन में सुख और वैभव बना रहता है. जबकि उनकी नाराजगी से धन की हानि होती है. वास्तु के अनुसार, गंदे हाथों से तीन विशेष चीजों को छूना अशुभ माना गया है.

इन 3 चीजों को हाथ लगाने से पहले जरूर धोएं हाथ. (Photo: AI Generated)
Vastu Tips: शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है. कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, उसके जीवन में कभी धनधान्य की कमी नहीं रहती है. लेकिन लक्ष्मी की कृपा रुक जाए तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे हाथों से कभी तीन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है. आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

पैसा या पैसा रखने का स्थान
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जूठा या गंदे हाथों से कभी धन या धन के स्थान को स्पर्श नहीं करना चाहिए. ऐसा करने वालों के घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है. ऐसे लोगों का जीवन हमेशा दुख-दरिद्रता में कटता है. भोजन करने के बाद या किसी अपवित्र जगह को छूने के बाद तुरंत हाथ धोने चाहिए और तभी पैसों को हाथ लगाना चाहिए. गंदे हाथों से कभी पर्स को भी नहीं छूना चाहिए.

लक्ष्मी की प्रतिमा या मंदिर
घर के मंदिर या मां लक्ष्मी की प्रतिमा को भी कभी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए. ऐसा करने से भी देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है. इसके लिए तन और मन दोनों का शुद्ध होना जरूरी है. जो लोग गंदे हाथों से मंदिर या लक्ष्मी की प्रतिमा का स्पर्श करते हैं, उनके जीवन में बड़े विघ्न आते हैं. यदि गलती से ऐसा हो भी जाए तो देवी-देवताओं से तुरंत क्षमा-याचना करनी चाहिए.

तुलसी या धार्मिक पुस्तकें
शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है. वास्तु के अनुसार, गंदे हाथों से भूलकर भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए. ऐसा करने वालों पर कभी धनलक्ष्मी की कृपा नहीं होती है. तुलसी पूजन या तुलसी को जल देने से पहले भी स्नान करना अनिवार्य है. इसी तरह हमें धार्मिक पुस्तकों को भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए. ऐसा करने से भी देवी-देवताओं की कृपा समाप्त होती है.
 

