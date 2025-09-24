Vastu Tips: घर की इस दिशा में न रखें जलता दीपक, वरना जीवनभर रहेगी पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में दीपक जलाना बेहद शुभ और सकारात्मक माना जाता है. मान्यता है कि दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. लेकिन, वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक जलाते समय उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, वरना इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जलते हुए दीपक को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए.

दक्षिण दिशा में न रखें जलता दीपक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा में कभी भी जलाता दीपक नहीं रखना चाहिए. मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है. इस दिशा में दीपक रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है, परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है. माना जाता है कि इस दिशा में जलता दीया रखने से धन हानि और सुख-शांति का नाश भी होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में कोई भी शुभ कार्य या दीपक जलाना अशुभ फल देने वाला हो सकता है. यही कारण है कि वास्तु शास्त्र दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से बचने की सलाह देता है.

किस दिशा में जलाएं दीपक?

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन, वैभव और खुशियां बनी रहें तो दीपक जलाने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना गया है. उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा कहा जाता है. इस दिशा में दीपक जलाने से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती और परिवार पर धन कुबेर की कृपा बनी रहती है.

घर में दीपक रखने के वास्तु नियम

दीपक जलाते समय हमेशा शुद्ध घी या तिल का तेल इस्तेमाल करें. दीपक को घर के मंदिर या पूजा स्थल पर ही जलाना शुभ फल देता है. माना जाता है कि जलता हुआ दीपक कभी भी अकेला न छोड़ें.



