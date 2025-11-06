scorecardresearch
 

Vastu Tips: अमीर को भी कंगाल कर देता है घर में इन 3 जगहों पर रखा मनीप्लांट, हमेशा खाली रहती है जेब

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार मनीप्लांट घर में धन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे सही स्थान पर रखना आवश्यक है. गलत जगह रखने पर यह सकारात्मक ऊर्जा की बजाए नकारात्मकता और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है.

वास्तु के जानकार कहते हैं कि मनीप्लांट को घर में तीन जगहों पर कभी नहीं रखना चाहिए. (Photo: AI Generated)
वास्तु के जानकार कहते हैं कि मनीप्लांट को घर में तीन जगहों पर कभी नहीं रखना चाहिए. (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में मनीप्लांट के पौधे को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है. कहते हैं कि मनीप्लांट लगाने से धन की आवक बढ़ती है और घर की चौखट से गरीबी कोसों दूर रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनीप्लांट को घर में गलत स्थान पर रखने से यह उल्टा असर भी करता है. वास्तु के जानकार कहते हैं कि मनीप्लांट को घर में तीन जगहों पर कभी नहीं रखना चाहिए. इन जगहों पर रखा मनीप्लांट घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बढ़ावा देता है.

दक्षिण-पश्चिम दिशा
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा यानी साउथ-वेस्ट डायरेक्शन में भूलकर भी मनीप्लांट नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में रखा मनीप्लांट आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता बढ़ाता है. घर में हमेशा पैसों का संकट रहता है. जिन घरों में लोग मनीप्लांट को इस दिशा में रखते हैं, उनका बैंक-बैलेंस महीना खत्म होने से पहले ही खाली हो जाता है. इसलिए अपनी इस गलती को तुरंत सुधार लें.

पश्चिम दिशा
घर की पश्चिम दिशा को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है. कहते हैं कि इस दिशा में शमी को छोड़कर कोई पौधा नहीं रखना चाहिए. जो लोग घर की पश्चिम दिशा में मनीप्लांट रखते हैं, उन्हें आर्थिक मोर्चे पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. धन की आवक पर बुरा असर पड़ता है. इस दिशा को लोहा, भारी सामना आदि रखने के लिए उपयुक्त माना जाता है.

बाथरूम-टॉयलेट
मनीप्लांट के पौधे को भूलकर भी बाथरूम या टॉयलेट के पास नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में रखा मनीप्लांट अमीर से अमीर व्यक्ति को भी कंगाल कर सकता है. इस दिशा में मनीप्लांट रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है. कुबेर महाराज की भी कृपा नहीं होती है. इसलिए इस जगह पर मनीप्लांट रखने की भूल कभी न करें.

कहां रखें मनीप्लांट?
वास्तु शास्त्र में घर की उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को मनीप्लांट रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है. कहते हैं कि इस दिशा में रखा मनीप्लांट सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. धनधान्य और सुख-संपन्नता लेकर आता है. जिस घर में मनीप्लांट से जुड़ी इन बातों का ख्याल रखा जाता है, वहां कभी पैसों का अकाल नहीं पड़ता है.

