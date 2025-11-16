scorecardresearch
 

Vastu Tips: इन 4 चीजों की उधारी आपको बना देगी कंगाल, दूसरों से मांगते वक्त रहें सावधान

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ वस्तुओं का दूसरों से उधार लेन-देन अशुभ माना जाता है. ऐसी चीजें साझा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कई तरह की बाधाएं, आर्थिक हानि और दुर्भाग्य की संभावनाएं पैदा होती हैं.

कुछ चीजों का दूसरों से उधार लेन-देन आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. (Photo: AI Generated)
कुछ चीजों का दूसरों से उधार लेन-देन आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते देखा होगा. हमारे घर, परिवार या पड़ोस में भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का दूसरों से उधार लेन-देन आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमें अपनी चार चीजें कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए. ये एक गलती आपको दुर्भाग्यशाली बनाकर बदहाली के दलदल में धकेल सकती है. आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

घड़ी
वास्तु शास्त्र कहता है कि कभी भी अपनी कलाई में बंधी घड़ी उतारकर किसी और को नहीं पहनानी चाहिए. कहते हैं कि इससे आपके अच्छा समय चला जाता है. और दूसरे व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर हावी हो सकता है. जो लोग ऐसी गलती करते हैं, वो तरक्की की राह में दूसरों से काफी पीछे छूट जाते हैं. इसलिए कभी किसी को अपनी घड़ी पहनने के लिए न दें.

रूमाल
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपना रूमाल कभी किसी को इस्तेमाल करने के लिए न दें. और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का रूमाल मांगें. इससे लोगों के बीच मतभेद या झगड़े की स्थिति बन सकती है. एक दूसरे का रूमाल इस्तेमाल करना अक्सर रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देता है.

झाड़ू
इसी तरह हमें न तो अपने घर की झाड़ू किसी दूसरे को देनी चाहिए और न ही कभी किसी की झाड़ू उधार मांगनी चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में प्रवेश कर सकता है. साथ ही, मां लक्ष्मी भी रुष्ट होकर घर से जा सकती है. इसलिए आगे से कभी किसी को अपने घर की झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए न दें.

शाम के समय सफेद चीजें
वास्तु के अनुसार, शाम के समय घर की रसोई से सफेद चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए. आपको दूध, दही, नमक या चीनी जैसी किसी भी सफेद चीज का शाम के वक्त लेन-देन करने से परहेज करना चाहिए. शाम के वक्त रुपयों का उधार लेन देन करना भी अशुभ माना जाता है.

