Vastu Shastra: मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये पौधे, इनसे रखे दूरी

Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार जब घर की दिशा, वस्तुओं की स्थिति और पौधों का चयन सही होता है, तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, यानी धन, सौभाग्य और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

वास्तु शास्त्र. (Photo: AI Generated)
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधे घर की सुंदरता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से सीधे जुड़े होते हैं. खासकर मुख्य दरवाजे पर लगाए गए पौधे घर की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं . दरवाजे पर पौधे लगाने से घर में सौंदर्य और शांति तो आती ही है, साथ ही धन, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है. तुलसी, मनी प्लांट, जेड प्लांट, बांस और मोगरा जैसे पौधे वास्तु के अनुसार बेहद शुभ माने जाते हैं. अगर इन्हें सही दिशा में रखा जाए और नियमित देखभाल की जाए, तो घर में स्थायी सुख-समृद्धि बनी रहती है. जानते हैं कौन से पौधे मुख्य द्वार पर लगाने से लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिलता है और कौन से वो पौधे हैं जिन्हें लगाने से बचना चाहिए. 

तुलसी का पौधा

तुलसी सबसे पवित्र और शक्तिशाली पौधा माना गया है. यह शुद्धता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है. तुलसी को मुख्य द्वार के पास या घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में रखना शुभ होता है. यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है .

बांस का पौधा

बांस दीर्घायु, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है. इसे मुख्य दरवाजे के पास पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है. यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखता है. 5 डंठल वाला बांस स्वास्थ्य का, 7 डंठल वाला धन का और 9 डंठल वाला सौभाग्य का प्रतीक होता है.

मोगरा या चमेली 
इसकी खुशबू मन को शांति और सकारात्मकता देती है. इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है. इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और इसे देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक भी माना गया है. 

एरेका पाम या स्नेक प्लांट 
अगर आप मुख्य द्वार पर हरियाली चाहते हैं लेकिन ज्यादा देखभाल नहीं कर सकते, तो ये पौधे सबसे बेहतर हैं. ये हवा को शुद्ध करते हैं और घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं. इन्हें उत्तर या पूर्व दिशा में रखें. 


नीम का पेड़

नीम का पेड़ स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. अगर घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ी जगह हो, तो उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में नीम का पेड़ लगाना बेहद शुभ होता है.यह वातावरण को शुद्ध रखता है और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है. 

इन पौधों को घर के प्रवेश द्वार पर लगाने से बचें

कुछ पौधे दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार वे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं. 

कैक्टस - ये कांटेदार पौधे घर में कलह और तनाव बढ़ाते हैं.

मेंहदी / केतकी / रबर प्लांट – ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. 

बरगद या पीपल का पेड़ – ये धार्मिक महत्व वाले पौधे हैं, लेकिन इन्हें घर के अंदर या मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए. 

पौधों को रखने के कुछ वास्तु नियम

हमेशा पौधों को जोड़े या सम संख्या में रखें.  इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है. पौधों की नियमित देखभाल करें और सूखे या मुरझाए पौधों को तुरंत हटा दें. रात में पौधों के पास दीया या हल्की रोशनी जलाना शुभ माना जाता है. पौधों के नीचे गंदगी या सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है.

---- समाप्त ----
