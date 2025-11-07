scorecardresearch
 

Vastu Tips For Purse: पर्स में जरूर रखें ये 5 चीजें, कभी नहीं खाली रहेगी पैसों की जेब

Vastu Tips For Purse: वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पर्स से जुड़े कुछ खास उपाय बताए गए हैं. माना जाता है कि पर्स सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि समृद्धि का स्थान होता है. इसमें परिवार की फोटो, सोने या पीतल का टुकड़ा, राशि अनुसार वस्तु रखना शुभ होता है.

पर्स में जरूर रखें ये चीजें (Photo: Getty Image)
पर्स में जरूर रखें ये चीजें (Photo: Getty Image)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं. उन्हीं में से एक है पर्स से जुड़े उपाय. दरअसल, पर्स सामान्यत: धन या पैसा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुल मिलाकर ये भी धन रखने का स्थान ही है. इसी वजह से पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए. इससे धन का आगमन सरलता से हो पाएगा और पैसे की कमी भी नहीं रहेगी. चलिए जानते हैं की पर्स में कौन सी 5 चीजें रखनी चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति होगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा.

1. रखें परिवार का चित्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में हमेशा परिवार का चित्र रखना चाहिए. लेकिन, अपने गुरु या देवी-देवताओं के चित्र नहीं रखना चाहिए. चाहें तो लाल रंग से लिखा हुआ 'ऊं' या 'स्वास्तिक' का प्रतीक भी रख सकते हैं. लेकिन, जो भी चित्र या प्रतीक रखें, वो कटा-फटा ना हो वरना तनाव और खर्चो का सामना करना पड़ सकता है.  

2. पैसे ठीक से रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में रुपए या पैसे ठीक से रखें. उन्हें मोड़कर ना रखें. इसके अलावा, सिक्कों को नोट से अलग रखें. अगर सही तरीके से पैसे रखेंगे तो धन का अपव्यय नहीं होगा. 

3. रखें सोने या पीतल का टुकड़ा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपने पर्स में एक सोने या पीतल का वर्ग जरूर रखें लेकिन छोटा सा. इसे गंगाजल से धोकर बृहस्पतिवार को रखें और हर महीने इसे गंगाजल से शुद्ध करें. ऐसा करने से आपके पर्स में स्थायी धन बना रहेगा. 

4. कम कागज रखें

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पर्स धन रखने का स्थान है तो इसलिए इसमें बहुत थोड़े से कागज ही रखें. बहुत ज्यादा कागज रखने से धन का अपव्यय होता है. साथ ही, पर्स के गायह हो जाने का खतरा भी बढ़ सकता है. 

5. राशिनुसार रखें चीज

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपने पर्स में अपनी राशि के मुताबिक वस्तुएं जरूर रखें. जो आपकी राशि से संबंधित है तो उसका छोटा सा प्रतीक रखें या अपनी राशि से संबंधित रंग की भी कोई वस्तु रख सकते हैं. इससे धन की प्राप्ति सरलता से होती रहेगी. 

इस रंग का पर्स होता है शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हरा रंग का पर्स बहुत ही शुभ माना जाता है. ये रंग बुध ग्रह का रंग होता है. बुध का संबंध पैसों के लेनदेन से होता है. अगर आपकी कुंडली के लिए बुध अनुकूल ग्रह है और आप हरे रंग का पर्स रखते हैं तो आपको धन का लाभ हो सकता है. 

