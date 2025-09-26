scorecardresearch
 

Vastu Tips For Money Plant: घर की इस दिशा में लगाएं मनीप्लांट, पैसों से भर जाएंगी जेब

Vastu Tips For Money Plant: कई बार लोग घर की सजावट के लिए मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र मानता है कि यह पौधा सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि घर की तरक्की और बरकत से भी जुड़ा होता है. सही दिशा में लगाया गया मनी प्लांट घर में आर्थिक सुधार लेकर आता है, जबकि गलत जगह रखने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें मनी प्लांट (Photo: Freepik)
Vastu Tips For Money Plant: वास्तु शास्त्र में हमारे घर के निर्माण से लेकर रोजमर्रा के नियमों के बारे में बताया गया है. वास्तु शास्त्र का मतलब है कि जिसमें दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन के जरिए जीवन को सुखमय बनाने के तरीके बताए गए हैं.  इसका मानना है कि घर या दफ्तर में वस्तुओं और पौधों की सही जगह होने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और गलत जगह रखने पर नेगेटिव असर दिख सकता है. वहीं, वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट का पौधा बहुत ही विशेष माना जाता है.

मनी प्लांट को धन और समृद्धि का पौधा माना जाता है. कहा जाता है कि अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो घर में आर्थिक उन्नति, रिश्तों में मधुरता और खुशहाली आती है. लेकिन, अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए तो इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है. 

मनी प्लांट की सही दिशा

मनी प्लांट को घर में लगाने से पहले उसकी सही दिशा जान लेना बहुत जरूरी है. वास्तु शास्त्र में साफ कहा गया है कि इस पौधे को कभी भी उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आने लगती है. यहां तक कि परिवार के सदस्यों की आय और पैसों की बचत पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है.

अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत और समृद्धि बनी रहे तो मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं. यह दिशा धन और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली मानी जाती है और यहां मनी प्लांट लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

मनी प्लांट से जुड़ी न करें ये गलतियां

घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो मनी प्लांट को हमेशा हरे-भरे और ताजगी से भरे रूप में रखें. सूखा या पीला पौधा नेगेटिव असर डाल सकता है. इसके अलावा, इसे कभी भी घर के बाहर या मुख्य द्वार पर न लगाएं. साथ ही, इस पौधे को कांच की बोतल या हरे रंग के गमले में लगाने से इसके शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं. मनी प्लांट को कभी भी शौचालय या बाथरूम के पास न रखें, वरना इसका शुभ असर खत्म हो जाता है. 

