Vastu Tips: 2026 में पैसा चाहिए तो इसी साल घर लाएं ये 4 शुभ चीजें, गरीब को भी बना देती हैं धनवान

Vast Tips: यदि आप नए साल 2026 को संवारना चाहते हैं तो साल 2025 समाप्त होने से पहले ही घर में कुछ खास चीजों को ले आइए. ये शुभ चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर इंसान की तकदीर संवार देती हैं.

घर में ये 4 शुभ चीजें रखने से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार. (Photo: AI Generated)
Vast Tips: नया साल शुरू होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. साल 2025 मंगल का वर्ष था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने दुख, संकट और आर्थिक तंगी का सामना किया. ज्योतिषविदों की सलाह है कि जो लोग 2026 को संवारना चाहते हैं, उन्हें ये नया वर्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर में कुछ खास चीजें जरूर लानी चाहिए. इन चीजों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पूरे साल धनधान्य की कमी नहीं होगी.

श्री यंत्र
नया साल 2026 शुरू होने से पहले आप श्रीयंत्र घर ला सकते हैं. कहते हैं कि घर में इसे स्थापित करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. यदि श्रीयंत्र को पूजा स्थान या घर की पूर्व दिशा में रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. इसकी प्रतिदिन पूजा से बड़ा लाभ मिलता है. वर्ष के अंत में श्री यंत्र घर लाकर आप भाग्यशाली बन सकते हैं.

धातु का कछुआ
घर में धातु का कछुआ रखना भी बहुत शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कछुआ दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. इसे घर की उत्तर दिशा में रखने से परिवार में स्थिरता और सामंजस्य बना रहता है. ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है. खासतौर से पीतल या क्रिस्टल से बना कछुआ अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे घरों में लोगों का स्वास्थ्य भी हमेशा उत्तम रहता है.

बांस का पौधा
घर में बांस का पौधा रखना भी बहुत शुभ माना जाता है. बांस को धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे घर, दफ्तर या कार्यस्थल पर रखने से धन और सौभाग्य दोनों की वृद्धि होती है. आप इस लकी बैम्बू को ड्रॉइंग रूम या ऑफिस टेबल पर भी रख सकते हैं. यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाकर जीवन में खुशियां लेकर आता है. घर में पौधे की नियमित देखभाल भी जरूरी है. प्रत्येक सप्ताह इसका पानी बदलते रहें.

कामधेनु गाय
शास्त्रों में कामधेनु गाय को बहुत ही दिव्य और चमत्कारी बताया गया है. ऐसी मान्यताएं हैं कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी है. ऐसी भी मान्यता है कि कामधेनु गाय में सभी 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए इसे घर की उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है. यदि आपका खुद का कारोबार या दुकान है तो उसे पैसों की गल्ले के पास रखना भी बहुत शुभ माना जाता है.

