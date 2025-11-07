scorecardresearch
 

Vastu Shastra: बुरा वक्त समाप्त होते ही दिखने लगते हैं ये शुभ संकेत, जीवन में प्रवेश करती है खुशियां ही खुशियां

Vastu Shastra: कहा जाता है कि जब बुरा समय खत्म होने लगता है, तो ईश्वर कुछ शुभ संकेत देते हैं. ये सब इस बात के संकेत हैं कि अब आपका बुरा वक्त बीत चुका है और जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है. तो चलिए जानते हैं कि उन खास संकेतों के बारे में.

बुरा वक्त खत्म मिलते हैं ये शुभ संकेत (Photo: Pixabay)
बुरा वक्त खत्म मिलते हैं ये शुभ संकेत (Photo: Pixabay)

Vastu Shastra: हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, इसी का नाम जीवनचक्र है. वहीं, कभी-कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है- मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और मन हर समय बोझ तले दबा रहता है. लेकिन, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छी घटनाएं भी घटने लगती हैं, जिससे हमें संकेत मिलता है कि अच्छा वक्त शुरू होने वाला है. आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है.

1. ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना

सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी वो समय जब वातावरण सबसे शांत और सकारात्मक होता है. अगर बिना वजह इस समय आपकी नींद खुल जाती है और मन शांत महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है. साथ ही, बुरा वक्त समाप्त होकर अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. 

2. सपनों में देवी-देवताओं के दर्शन

अगर आपको सपनों में बार-बार भगवान, मंदिर या किसी देवी-देवता के दर्शन होने लगें, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है. यह बताता है कि अब आपके जीवन से अंधेरा हटकर प्रकाश आने वाला है. देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलने का अर्थ है कि बुरा समय समाप्ति की ओर है और भाग्य आपके साथ है. 

3. मन प्रसन्न होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब बुरा समय खत्म होने लगता है तो सबसे पहले बदलाव मन में महसूस होता है. अचानक से बेचैनी कम हो जाती है, नींद बेहतर होती है और हर काम के लिए एक नई ऊर्जा महसूस होती है. ये इस बात का प्रमाण है कि भीतर की नकारात्मकता खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है. 

4. गौ माता का आगमन होना

हिंदू मान्यताओं में गाय को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. अगर आपके घर के आस-पास गाय बार-बार आने लगे, तो यह बहुत शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि आपके घर की नकारात्मकता मिट रही है और सुख-समृद्धि का प्रवेश होने वाला है. 

5. किसी छोटे बच्चे का मुस्कुराना

बच्चे मासूम और ईश्वर के सबसे करीब माने जाते हैं. अगर कोई बच्चा आपको देखकर बिना कारण मुस्कुरा दे या आपकी ओर आकर्षित हो, तो यह संकेत होता है कि आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. बच्चे वही महसूस करते हैं जो सच्चा और शुभ होता है. 

6. बार-बार भगवान का नाम सुनाई देना

कभी-कभी अचानक आपके सामने कोई भजन, आरती, 'जय श्रीराम' या 'जय माता दी' जैसा नाम सुनाई दे जाए या कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो ये संयोग नहीं होता. यह भगवान का इशारा होता है कि अब आपकी दिशा सही है. यह संकेत होता है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है.

---- समाप्त ----
