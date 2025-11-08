scorecardresearch
 

Vastu Upay: सोते समय बेडरूम में भूलकर भी ना रखें ये वस्तुएं, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Vastu Upay: वास्तु नियमों को मानने से जीवन में आने वाली छोटी-छोटी परेशानियों से मुक्ति मिलती है. इसलिए बेडरूम के वास्तु का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार जाने-अनजाने में हम बेडरूम के वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर देते हैं. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं.

बेडरूम वास्तु. (Photo: AI Generated)
बेडरूम वास्तु. (Photo: AI Generated)

किचन से लेकर बेडरूम तक वास्तु नियमों का पालन करना हर जगह जरूरी माना गया है. ठीक इसी तरह वास्तु नियम ये भी बताते हैं कि सोते समय बेडरूम में कुछ चीजों को अपने पास रखने से परहेज करना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि इन चीजों के आस-पास होने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, और इन चीजों का निगेटिव असर आपकी नींद, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. जानते हैं ऐसी ही पांच चीजों के बारे में जिन्हें गलती से भी सोते समय अपने पास नहीं रखना चाहिए 

घड़ी

बेड के पास या सिरहाने के पास घड़ी लगाना वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना गया है. इससे मानसिक तनाव बढ़ता है.  यदि घड़ी बंद हो जाए या गलत समय दिखाए, तो यह जीवन में रुकावट और नकारात्मकता का संकेत देती है. वास्तु के अनुसार, घड़ी को दीवार पर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.

पर्स

सोते समय पर्स को बेड के पास या सिरहाने रखना अशुभ माना गया है. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि धन को विश्राम की जगह पर रखना लक्ष्मी तत्त्व की ऊर्जा को अशांत करता है. अगर आर्थिक मजबूती और स्थिरता चाहते हैं, तो पर्स को हमेशा अलमारी या तिजोरी में पूर्व या उत्तर दिशा में रखें. 

इलेक्ट्रॉनिक सामान

आजकल मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट लेकर बेड पर सो जाना आम बात हो गई है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत हानिकारक है. इन उपकरणों से निकलने वाली रेडिएशन और नीली रोशनी  नींद की गुणवत्ता को खराब करती हैं और मानसिक शांति को नष्ट करती हैं.  

फुटवियर

जूते-चप्पल को धर्म और वास्तु दोनों में अशुद्ध वस्तु माना गया है. इनसे बाहर की धूल-मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है. अगर इन्हें बिस्तर के पास रखा जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा मानी जाती है.  इसलिए हमेशा जूते-चप्पल को शयनकक्ष से बाहर ही रखें. जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं देवी लक्ष्मी का वास होता है. 

किताबें या डायरी

बहुत से लोग सोने से पहले किताबें या डायरी अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह भी एक गलती है. किताबें ज्ञान और विचारों का प्रतीक हैं, जो मन को सक्रिय रखती हैं. सोते समय जब मन शांत होना चाहिए, तब किताबों या डायरी का पास होना चिंतन और तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे नींद गहरी नहीं आती.

