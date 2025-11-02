Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह में जरूर शामिल करें ये सामग्री, मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद

कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह मनाने की परंपरा है. इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह कर घर में समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है. मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है. लेकिन कई बार लोगों को यह नहीं पता होता कि तुलसी विवाह के दिन किन सामग्री से तुलसी माता की पूजा की जानी चाहिए, ऐसे में लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन वो पूजा एक तरह से अधूरी रह जाती है. तो आइये आज तुलसी विवाह के मौके पर जानते हैं कि माता तुलसी के विवाह और पूजा में कौन-कौन सी सामग्री इस्तेमाल करना शुभ होता है.

केले का पत्ता और गन्ना

तुलसी विवाह के लिए केले के पत्ते और गन्ने से मंडप तैयार करें. केले का पत्ता पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि गन्ना मधुरता और परिवार में एकता का संकेत देता है. इनसे पूजा करने से जीवन में मिठास और स्थिरता आती है.

सोलह श्रृंगार

तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर की स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है.

फल और सब्जियां

तुलसी माता को मौसमी फल जैसे -सिंघाड़ा, आंवला, मूली, नारियल, चंदन, हल्दी अर्पित करें.

लाल चुनरी और पीला कपड़ा

लाल चुनरी वैवाहिक सौभाग्य और श्रद्धा का प्रतीक है, जबकि पीला कपड़ा पवित्रता और ज्ञान का संकेत देता है. इन्हें चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली आती है.

अक्षत, सिंदूर और कुमकुम

ये तीनों मंगल के प्रतीक माने जाते हैं. पूजा में इनका उपयोग करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और स्थायित्व बना रहता है.

11 दीपक

तुलसी माता के पास 11 दीपक जलाएं.11 दीपक जलाने का अर्थ है जीवन के अंधकार को दूर करना. यह शुभता, समृद्धि और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है.

---- समाप्त ----