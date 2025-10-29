scorecardresearch
 

Feedback

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर करें ये आसान उपाय, दूर होंगी विवाह की बाधाएं

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है. इसमें माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस दिन कुछ सरल उपाय करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं.

Advertisement
X
तुलसी विवाह के उपाय (Photo: AI Generated)
तुलसी विवाह के उपाय (Photo: AI Generated)

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है. इस बार यह पर्व 2 नंबवर को मनाया जाएगा. यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इसी दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु के स्वरूप) से कराया जाता है. यह पर्व देव-उठनी एकादशी केअगले दिन मनाया जाता है. इसे देवउठान द्वादशी भी कहा जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, वृंदा नामक एक पवित्र देवी थीं, जो असुरराज जालंधर की पत्नी थीं. विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जालंधर का वध किया, जिससे वृंदा ने उन्हें शाप दिया कि वे शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे. बाद में, वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ. उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया. तभी से हर साल देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है. 

इस दिन लोग अपने आंगनों में मंडप सजाते हैं. तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है. उन पर चुनरी, बिंदी, हार और कंगन आदि पहनाए जाते हैं. वहीं भगवान शालिग्राम को वर रूप में सजाया जाता था. वैवाहिक विधि मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न की जाती है, और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन किए गए कुछ सरल उपाय करने से विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही मनचाहे विवाह के योग बनते हैं. 

हल्दी से करें यह पवित्र उपाय

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Gochar 2025 Malavya Rajyog
2 नवंबर को बनेगा शक्तिशाली मालव्य राजयोग, ये 3 राशियां होंगी मालामाल 
Chhath Puja
छठ पर्व के अंतिम दिन ऐसे दिया गया उगते सूर्य को अर्घ्य, जानें धार्मिक महत्व 
छठ पर्व का अंतिम दिन आज, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न होगी पूजा 
Tulsi Vivah 2025
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना घर में आर्थिक समस्या... 
mangal budh yuti 2025
आज होगी मंगल-बुध की युति, इन राशियों को अगले महीने तक होगा फायदा 

तुलसी विवाह के दिन, जिनके विवाह में कठिनाइयां या देरी हो रही हो, वे प्रातः स्नान से पहले एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में मिलाएं. इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, और यह उपाय गुरु ग्रह (बृहस्पति) को बल देता है. स्नान के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा करें. पूजन के समय तुलसी और शालिग्राम को हल्दी का लेप या हल्दी मिश्रित दूध अर्पित करें. ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है. गुरु ग्रह के प्रभाव से विवाह संबंधी योग प्रबल होते हैं. 

Advertisement

तुलसी-शालिग्राम का पवित्र गठबंधन

तुलसी विवाह में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह-संस्कार सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है. पूजन के बाद तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम को मौली (लाल पवित्र धागा) से आपस में बांधकर गठबंधन करें. यह दैवीय मिलन और शुभ वैवाहिक बंधन का प्रतीक है. गठबंधन के बाद किसी गरीब, ब्राह्मण या कन्या को कपड़े, फल, मिठाई या धन का दान अवश्य करें. इस दान का फल अत्यंत शुभ माना गया है. इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

घी का दीपक जलाएं और करें मंत्र-जप

तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी माता के पौधे के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना कहें. इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें और साथ ही देवी के वैदिक मंत्र "ऊं सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा" का 11 या 108 बार जप करें. ऐसा करने से तुलसी माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं. घर में सुख, शांति और सौभाग्य आता है. जिनके जीवन में विवाह में विलंब हो रहा हो, उनके सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement