scorecardresearch
 

Feedback

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह के दिन भद्रा का साया, जानें 1 या 2 नवंबर कौन सा दिन होगा शुभ

Tulsi Vivah 2025: देवउठनी एकादशी कल 1 नवंबर को मनाई जा रही है, इस दिन देव जागते हैं. तुलसी विवाह भी इसी दिन कराया जाता है. लेकिन इस बार भद्रा लगने के कारण ऐसा नहीं होगा. ऐसे में जानते हैं कि इस बार तुलसी विवाह कब कराया जाएगा.

Advertisement
X
तुलसी विवाह 2025 शुभ योग (Photo: AI Generated)
तुलसी विवाह 2025 शुभ योग (Photo: AI Generated)

तुलसी विवाह हर साल देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की शयन के बाद योगनिद्रा से जागते हैं. इसी दिन गोधूली बेला में तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है. लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुलसी विवाह के दिन भद्रा का साया रहने वाला है. पंचांग के अनुसार देवउठनी (प्रबोधनी) एकादशी इस वर्ष 1 नवंबर को मनाई जाएगी. इस दिन एकादशी व्रत और पूजन किया जाएगा. हालांकि, दोपहर के बाद भद्रा काल लगने के कारण उसी संध्या तुलसी विवाह संपन्न करना शुभ नहीं होगा. ऐसे में तुलसी विवाह  भद्रा समाप्त होने के बाद अगले शुभ मुहूर्त में किया जाएगा.

कब कराएं तुलसी विवाह

पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवउठनी एकादशी की तिथि 31 अक्टूबर की शाम 4:02 बजे से प्रारंभ होकर 1 नवंबर की रात 2:56 बजे तक रहेगी. इसलिए एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा. इस दिन भद्रा काल दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 2 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. चूंकि भद्रा के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए तुलसी विवाह 1 नवंबर की रात के बजाय 2 नवंबर को शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

November Vrat Tyohar List 2025
देवउठनी एकादशी से मासिक दुर्गाष्टमी तक! नवंबर में ये सभी त्योहार देंगे दस्तक 
Tulsi Vivah 2025
इस शुभ दिन पर भी होता है तुलसी माता का विवाह, जानें खास तिथि और मुहूर्त 
Tulsi Vivah 2025
तुलसी विवाह पर करें ये आसान उपाय, दूर होंगी विवाह में आ रही अड़चनें 
Tulsi Vivah 2025
तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना घर में आर्थिक समस्या... 
Tulsi Vivah 2024
2 या 3 नवंबर, कब है तुलसी विवाह, जानें सही तिथि और शुभ मुहूर्त 

शुभ मुहूर्त

ब्राह्म मुहूर्त सुबह 04:50 से 05:42 तक रहेगा. अमृत काल सुबह 09:29 से 11:00 तक रहेगा. अभिजित मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक रहने वाला है. विजय मुहूर्त दोपहर 01:55 से 02:39 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 05:35 से 06:01 तक रहेगा. 

Advertisement

तुलसी विवाह के फायदे

तुलसी विवाह करवाने से विवाह में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं. ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है और शीघ्र, शुभ तथा मनचाहा विवाह होने के योग बनते हैं.  साथ ही, यह विवाहित जोड़ों के जीवन में  प्रेम, आपसी सामंजस्य, विश्वास और समझ बढ़ती है. यह संबंधों में आने वाले मतभेद, तनाव या दूरी को कम करता है और दांपत्य जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement