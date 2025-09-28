Tulsi Upay: सूखी तुलसी की लकड़ी से करें ये तीन उपाय, मां लक्ष्मी घर में कर देंगी धन की वर्षा

Tulsi Upay: वास्तु शास्त्र में तुलसी का पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. इसे घर में लगाने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. यह भी मान्यता है कि तुलसी की पत्तियां, इसकी मंजरी और सूखी लकड़ियां भी व्यक्ति का सोया भाग्य जगा सकती हैं. आइए जानते हैं तुलसी की सूखी लकड़ियों से किए जाने वाले विशेष उपाय, जिन्हें करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

1.सूखी तुलसी की लकड़ियों का दीपक

सूखी तुलसी के 7 छोटे-छोटे लकड़ियां इकट्ठा कर लें. इसके बाद इसे सफेद सूत से बांध दें और घी में अच्छे से डुबाएं. फिर इस लकड़ी को भगवान विष्णु के सामने जला दें. ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

2. तुलसी की लकड़ी से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

सूखी लकड़ी का बंडल बना लें, इसे सफेद धागे से बांध कर गंगाजल में डुबो दें. इस गंगाजल को पूरे घर में छिड़कें, एक हफ्ता ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है. इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. तुलसी की यह पवित्र लकड़ी न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि घर में आने वाले लोगों और परिवार के सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है. यह विधि विशेष रूप से उन घरों के लिए फायदेमंद है, जहां तनाव, नकारात्मकता या अशांति का अनुभव हो.

3. सूखी तुलसी की लकड़ी को प्रवेश द्वार पर बांधें

सूखी तुलसी की लकड़ी को शुद्ध पानी से धोएं, इसमें सफेद रंग के वस्त्र बांध दें. इसे घर के प्रवेश द्वार में बांध दें. ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. तुलसी की यह पवित्र लकड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को दूर करती है. यह विधि घर के सदस्यों के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है.

