Tulsi Upay: तुलसी के पौधे में निकल आए मंजरी तो कर लें काम, मालामाल कर देंगी मां लक्ष्मी

Tulsi Upay: हिंदू धर्म में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है. जब तुलसी में मंजरी आती है, तो उसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. तुलसी की यह मंजरी न केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा दिलाती है, बल्कि घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है.

तुलसी की मंजरी से करें ये उपाय (Photo: AI Generated)
तुलसी की मंजरी से करें ये उपाय (Photo: AI Generated)

Tulsi Upay: हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, माना जाता है कि जितना महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा होता है, उतनी ही विशेष तुलसी की मंजरी भी कहलाती है. कहते हैं कि श्रीहरि की पूजा में अगर तुलसी मंजरी अर्पित की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा-पाठ में तुलसी की मंजरी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि तुलसी में अगर मंजरी निकल आए तो कौन से उपाय करने चाहिए. 

1. श्रीहरि को करें अर्पित

मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है. कहा जाता है कि बिना तुलसी के उन्हें कोई भी भोग या पूजा अधूरी मानी जाती है. इसलिए, जब कोई भक्त तुलसी की मंजरी श्रीहरि को अर्पित करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. ऐसा करने से जीवन में पुण्य मिलता है.

2. आर्थिक समस्या से हैं परेशान

अगर आप पैसों की दिक्कतों से परेशान हैं तो हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें. माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है. इस छोटे से उपाय से धन से जुड़ी रुकावटें दूर होती हैं और कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होती. घर-परिवार में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है.

3. गंगाजल में डालें

अगर घर में आए दिन झगड़े की स्थिति बनी रहती है, तो एक आसान उपाय जरूर करें. गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर पूरे घर में छिड़कें. ऐसा करने से घर का माहौल धीरे-धीरे शांत होने लगेगा. माना जाता है कि तुलसी और गंगाजल, दोनों ही पवित्र ऊर्जा के स्रोत हैं. इनके मिलन से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. 

क्या होती है मंजरी?

तुलसी की मंजरी दरअसल तुलसी के पौधे का वह हिस्सा होती है, जहां छोटे-छोटे फूल एक साथ गुच्छे के रूप में लगे होते हैं. इसे आप तुलसी का फूल भी कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे ‘मंजरी’ कहा गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी की मंजरी बहुत पवित्र मानी जाती है. पूजा, व्रत, कथा और विशेष रूप से भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना में इसका उपयोग शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और इससे वातावरण भी शुद्ध होता है.

