Tridashank Yog 2025: मंगल-शनि बनाएंगे ये अद्भुत योग, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Tridashank Yog 2025: जब भी कोई ग्रह गोचर करता है या चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 नवंबर 2025 को शनि मंगल त्रिदशांक योग का निर्माण करेंगे. दरअसल, इस दिन रात 9 बजकर 59 मिनट पर मंगल और शनि एक दूसरे से 108 डिग्री की कोणीय स्थिति में रहेंगे. साथ ही, इस योग का निर्माण तब होता है जब मंगल धनु राशि में और शनि मीन राशि में विराजमान होते हैं.

इसके अलावा, 108 अंक भी हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि यह अंक ब्रह्मांड और आत्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है. तो चलिए जानते हैं कि 14 नवंबर को मंगल-शनि के द्वारा बनने जा रहे त्रिदशांक योग से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ

वृषभ जातकों के लिए यह योग कार्यक्षेत्र में सफलता लाएगा. अटके हुए प्रोजेक्ट या सरकारी काम पूरे होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साथ ही पिता या वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा.

कर्क

त्रिदशांक योग कर्क वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. जो लोग मीडिया, शिक्षा या लेखन से जुड़े हैं उन्हें बड़ा मौका मिलेगा. यात्रा के योग भी बनेंगे जो लाभदायक रहेंगे.

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग सम्मान और पहचान लेकर आएगा. लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम अब मिलेगा. करियर में उन्नति, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मकर

त्रिदशांक योग मकर राशि वालों को विदेश, उच्च शिक्षा और धर्म से जुड़ी उपलब्धियां देगा. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा. भाग्य मजबूत होगा. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. यह समय बड़े निर्णय लेने के लिए भी अच्छा रहेगा.

मीन

मीन राशि वालों के लिए यह योग परिवर्तनकारी साबित होगा. शनि आपकी ही राशि में रहकर कर्मों का सीधा फल देगा. रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

