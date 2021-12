कर्ज के बोझ से हैं परेशान, मुक्ति दिलाते हैं ये 7 आसान उपाय

Ways to Get Out of Debt: कर्ज के कारण कई बार व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है. ये तनाव इस कदर हावी हो जाता है कि लोग आत्मघाती कदम तक उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं. हालांकि कहते तो ये हैं कि जितनी चादर है पैर उतने ही फैलाने चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कर्ज के जाल में फंस ही जाते हैं. कर्ज चुकाते-चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है. यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं. कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताये गए हैं, जिन पर अमल करने से कर्ज के बोझ से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं.

करें ये उपाय:

1. मंगलवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें और मसूर की दाल अर्पित करें. उसके बाद वहीं पर बैठकर ऋणमुक्तेश्वर मंत्र ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नम: का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें.

2. प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमानजी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं और मन शांत रहता है.

3. रात्रि में अपने सिरहाने एक बर्तन में जौं भरकर रख दें. सुबह उठकर स्नानादि करने के पश्चात जौं को किसी जरूरतमंद को दान कर दें. ऐसा करने से धीरे-धीरे धन संबंधी समस्याओं का अंत होने लगता है. कर्ज से मुक्ति के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

4. बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी-शकर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है.

5. बंदरों को गुड़-चना और केला, गाय को रोटी, मछलियों को आटे की गोली और पक्षियों को दाना खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है.

6. वास्तु अनुसार ईशान कोण को साफ-स्वच्‍छ रखें. ऐसा करने से शीघ्र ही ऋण से मुक्ति मिलती है.

7. ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें. ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं.