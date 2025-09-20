रात में झाड़ू लगाना सही है या गलत ? जानें क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के नियम

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में लोग रात के समय झाड़ू लगाते हैं. कहा जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में संपन्नता और समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसके अलावा, यह भी मान्यता है कि रात में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है. इसके पीछे सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक कारण ही नहीं हैं, बल्कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के गहरे तर्क भी छिपे हैं. आइये जानते हैं वो कारण कौन से हैं.

क्या कहती है हिंदू मान्यता

हिंदू धर्म में झाड़ू को सिर्फ सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में धन, समृद्धि और सुख-शांति लाने वाली देवी लक्ष्मी शाम के समय विशेष रूप से, दीपक जलाने के बाद, घर में प्रवेश करती हैं.माना जाता है कि इस समय घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्र वातावरण बनाए रखना जरूरी होता है.

ऐसी मान्यता है कि यदि इस समय घर में झाड़ू लगाई जाए, तो इसे देवी का अपमान माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि झाड़ू लगाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर में आर्थिक तंगी, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शाम के समय घर की सफाई करना केवल भौतिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है.

Advertisement

इसलिए हिंदू परंपरा में यह मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए. इससे न केवल देवी लक्ष्मी का सम्मान बना रहता है, बल्कि घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र

ज्योतिष शास्त्र में समय और ग्रहों के प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इसके अनुसार, रात का समय विशेष रूप से राहु और केतु के प्रभाव वाला माना जाता है. राहु और केतु को छायाग्रह भी कहा जाता है, इनका प्रभाव तामसिक ऊर्जा से जुड़ा होता है. तामसिक ऊर्जा ऐसे समय में नकारात्मक विचारों, अव्यवस्था और अनचाही घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है.

इसलिए रात के समय घर में झाड़ू लगाना घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. इसलिए ज्योतिषविद सलाह देते हैं कि घर में सफाई और झाड़ू लगाने का काम दिन के समय में सूर्य की रोशनी में ही किया जाए. माना जाता है कि दिन के समय में सूर्य की ऊर्जा और शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक सकारात्मक होता है.

वास्तु के नजरिए से रात में झाड़ू लगाने के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. घर की सफाई सिर्फ भौतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आवश्यक है. वास्तु के नियमों के अनुसार, सूर्यास्त के बाद यानी शाम और रात के समय घर में झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना रहती है.

Advertisement

यदि किसी विशेष कारणवश रात में झाड़ू लगाना अनिवार्य हो, तो वास्तु शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं. इस दौरान जो कचरा और धूल झाड़ू से उठती है, उसे तुरंत कूड़ेदान में डाल देना चाहिए. साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कूड़े को अगले दिन सुबह ही घर से बाहर निकाल दिया जाए. ऐसा करने से घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर की सकारात्मक वातावरण बरकरार रहती है.

---- समाप्त ----