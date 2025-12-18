Surya Shani Yuti 2026: नए साल में बनेगी सूर्य-शनि की अद्भुत युति, इन 3 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत

Surya Shani Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और पिता माना जाता है और शनि को सभी ग्रहों का न्यायाधीश माना जाता है. जब भी इन दोनों ग्रहों का गोचर या संयोग बनता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन-देश दुनिया पर भी पड़ता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य-शनि के बीच पिता-पुत्र का संबंध है, जिनकी युति बहुत ही खतरनाक मानी जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत सूर्य-शनि की खतरनाक...या कहें अद्भुत युति से होने जा रही है.

दरअसल, साल 2026 के पहले महीने जनवरी में सूर्य-शनि मिलकर पंचांक योग का निर्माण करेंगे. इस समय सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं और शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं. धनु और मीन दोनों राशि देवगुरु बृहस्पति की हैं, जिसकी वजह से सूर्य-शनि पर गुरु की नजर भी रहेगी. इसी के कारण पंचांक योग बनेगा. ज्योतिष शास्त्र में पंचांक योग बहुत ही शुभ होता है. तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में बनने जा रहे पंचांक योग से किन राशियों को फायदा होगा.

कन्या

कन्या राशि के लिए पंचांक योग काफी मददगार रहेगा. कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही मान-सम्मान भी मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का भरोसा हासिल हो सकता है. जो लोग अपने करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए सही मौके सामने आ सकते हैं. आर्थिक लाभ होगा, जिससे घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी. हाथ से फिसलता हुआ पैसा ठीक स्थिति में आने लगेगा.

धनु

धनु राशि वालों के लिए यह नया साल आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. शनि-सूर्य का यह योग आपको अनुशासित बनाएगा, जिससे फैसले सही दिशा में जाएंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या आय का नया जरिया बनने के योग हैं. परिवार में भी आपकी बातों को अहमियत मिलेगी. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. सेहत के लिहाज से भी समय ठीक रहेगा.

मीन

पंचांक योग से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में स्थिरता आएगी और लाभ होगा. मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए नए समझौते या पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है. यह समय काम को व्यवस्थित करने का माना जा रहा है. यह युति काम पर फोकस बनाए रखने में मदद करेगी.

