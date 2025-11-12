Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य करेंगे शनि के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों को होगा फायदा

Surya Nakshatra Parivartan 2025: सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और पिता माना जाता है. हर महीने सूर्य गोचर के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव देश-दुनिया से लेकर हर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. जानकारी के लिए आपको बता कि इस वक्त सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं. वहीं, 19 नवंबर को जिस नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे, उसी नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य अपनी चाल बदलते हुए शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि संयोग से कम नहीं माना जा रहा है. ऐसे में सत्ता, पद, सम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ी स्थितियों में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है. सूर्य जहां अधिकार देता है, वहीं शनि कर्म का फल दिलवाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्यदेव का शनि के नक्षत्र में प्रवेश, कई राशियों की किस्मत चमकाने वाला है. तो चलिए जानते हैं उन खास और लकी राशियों के बारे में.

मिथुन

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बदलाव करियर ग्रोथ और नाम-पहचान लेकर आएगा. अब तक जो काम अधूरे रह गए थे, वे गति पकड़ेंगे. ऑफिस में आपके निर्णयों की सराहना होगी. सरकारी कार्यों में रुकावटें खत्म होंगी.

सिंह

सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करेगा. लंबी यात्रा के योग हैं. जो लोग सरकारी नौकरी या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है. परिवार में किसी बड़े सदस्य का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक

धन और निवेश से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. हालांकि किसी साझेदारी में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. सूर्य और शनि का मेल आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ेगी. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं.

