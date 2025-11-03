Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य करेंगे शनि के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों को होगा लाभ

Surya Nakshatra Parivartan 2025: सभी ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन की तरह नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं. सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है, जिसका प्रभाव सभी राशियों और देश-दुनिया पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 19 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. वहीं, इस समय सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं. शनि के नक्षत्र में सूर्य के जाने से कई राशियों का भाग्य चमकेगा. चलिए जानते हैं कि सूर्य नक्षत्र से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

1. मिथुन

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बिजनेस में तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और किसी नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है. सैलरी बढ़ने का योग भी बन रहा है. आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी. दांपत्य जीवन में भी सुधार होगा. वहीं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

2. सिंह

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लकी माना जा रहा है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. जीवन में पैसा आ सकता है, जो भविष्य में आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा. सभी अटके हुए काम भी पूरे होंगे. करियर में भी उन्नति का योग बन रहा है.

3. वृश्चिक

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है. जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है. पैसा कमाने के नए मार्ग खुलेंगे. सेहत बहुत अच्छी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. नए लोगों से मुलाकात बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. सेहत बहुत ही रहेगी. साथ ही, मन सकारात्मक रहेगा.

