scorecardresearch
 

Feedback

Surya Nakshatra Parivartan 2025: 19 नवंबर को सूर्य करेंगे शनि के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों को होगा लाभ

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण कहलाता है, ठीक उसी तरह सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही प्रभावी माना जाता है. 19 नवंबर को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा.

Advertisement
X
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: AI Generated)
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: AI Generated)

Surya Nakshatra Parivartan 2025: सभी ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन की तरह नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं. सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है, जिसका प्रभाव सभी राशियों और देश-दुनिया पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 19 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. वहीं, इस समय सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं. शनि के नक्षत्र में सूर्य के जाने से कई राशियों का भाग्य चमकेगा. चलिए जानते हैं कि सूर्य नक्षत्र से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है. 

1. मिथुन 

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. बिजनेस में तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और किसी नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है. सैलरी बढ़ने का योग भी बन रहा है. आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी. दांपत्य जीवन में भी सुधार होगा. वहीं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

'Kannappa' maker Vishnu Manchu wants to make Ramayana with Suriya and Alia bhatt
'रामायणम्' के बाद आएगी 'रामायण'? आलिया भट्ट-सूर्या संग ग्रैंड प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में ये फिल्ममेकर! 
suriya back to impress hindi audience with retro after kanguva failure
'कंगुवा' के फेलियर के बाद 'रेट्रो' से फिर हिंदी में हाथ आजमाएंगे सूर्या, क्या इस बार होंगे कामयाब? 
suriya, rakeysh omprakash mehra
'कंगुवा' के फ्लॉप रन के बीच सूर्या को बड़ा झटका, अटका ग्रैंड प्रोजेक्ट 'कर्ण', पड़ा बजट का पंगा 
kanguva day 1 box office collection
पहले वीकेंड में ही फ्लॉप हुई 'कंगुवा', हिंदी में भी कोई कमाल नहीं कर सकी सूर्या-बॉबी देओल की फिल्म  
suriya bobby deol starrer kanguva performance
'कंगुवा' की साउथ में दि‍खा दम पर हिंदी में सुस्त शुरुआत  

2. सिंह

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लकी माना जा रहा है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. जीवन में पैसा आ सकता है, जो भविष्य में आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा. सभी अटके हुए काम भी पूरे होंगे. करियर में भी उन्नति का योग बन रहा है. 

Advertisement

3. वृश्चिक

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है. जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है. पैसा कमाने के नए मार्ग खुलेंगे. सेहत बहुत अच्छी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. नए लोगों से मुलाकात बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. सेहत बहुत ही रहेगी. साथ ही, मन सकारात्मक रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement