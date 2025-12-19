Surya-Guru Yuti 2026: गुरु-सूर्य बनाएंगे ये शुभ संयोग, साल 2026 से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Surya-Guru Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कई बड़े ग्रहों का गोचर होगा. साथ ही, इन ग्रहों की आपस में युति भी बनेगी, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलेगा. दरअसल, साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि में युति होगी. ज्योतिषियों के अनुसार, मिथुन राशि में यह युति करीब 12 साल बाद होगी. सूर्य-गुरु की इस युति से कई राशियों को शुभ लाभ होगा. नौकरी व बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं. तो आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में होने जा रही यह युति करियर और पैसों में लाभ लेकर आएगी. नौकरीपेशा लोग प्रमोशन, बोनस या नए प्रोजेक्ट में सफलता पा सकते हैं. व्यापार करने वाले लोग नए अवसर देखेंगे. निवेश से फायदा होगा. लंबे समय से रुके काम या भुगतान पूरे हो सकते हैं. परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा. खर्चो को नियंत्रित रखें. जरूरत से ज्यादा निवेश या जोखिम वाले फैसले टालें.

सिंह

सिंह राशि वाले इस समय व्यापार, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से लाभ उठाएंगे. पुराने प्रोजेक्ट सफल होंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं. व्यक्तिगत जीवन में परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. खर्चो पर ध्यान रखें. बड़े निवेश सोच-समझकर ही करें.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए गुरु-सूर्य युति करियर और वित्तीय मामलों में लाभदायक साबित होगी. प्रमोशन या बोनस के अवसर बढ़ेंगे. व्यापार में नए क्लाइंट या परियोजनाएं लाभ दे सकती हैं. निवेश के मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम वाले फैसले टालें. जरूरी खर्चो पर ध्यान दें. परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. मानसिक संतुलन बना रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. लंबित काम पूरे होंगे. नौकरी या व्यवसाय से आर्थिक लाभ की संभावना है.

