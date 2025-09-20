Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर बनेगा षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों को रहना होगा सावधान

Surya Grahan 2025: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर यानी कल लगने जा रहा है. ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. सूर्य ग्रहण सिर्फ ज्योतिष नजरिए से ही नहीं बल्कि धार्मिक पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और लोगों को इस दौरान कुछ सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है.

कुछ ज्योतिषियों के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ग्रहों के नजरिए से बहुत ही अशुभ माना जा रहा है. क्योंकि, सूर्य ग्रहण पर कल शनि-मंगल की अशुभ स्थिति से षडाष्टक योग बनने जा रहा है. शनि इस समय मीन राशि में वक्री स्थिति में हैं और मंगल तुला राशि में विराजमान हैं. जिसके कारण शनि-मंगल दोनों एक-दूसरे से 150 डिग्री पर विराजमान रहकर षडाष्टक योग बनाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिर्विदों ने सूर्य ग्रहण पर बनने जा रहे षडाष्टक योग से किन राशियों को सावधान रहने की सलाह दी है.

1. वृषभ

सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से वृषभ राशि वालों को इस समय हर कार्य में सावधानी दिखानी होगी. ग्रहण के असर से कार्यक्षेत्र में अचानक अड़चनें आ सकती हैं. जिस काम को पूरा मानकर चल रहे थे, उसमें देरी हो सकती है. धन निवेश में नुकसान हो सकता है. पारिवारिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है. अगले 15 दिन स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखें.

2. तुला

21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण के असर से तुला राशि वालों के अगले 15 दिनों तक खर्च बढ़ सकते हैं. आय कम हो सकती है. आर्थिक अस्थिरता आ सकती है. नौकरी या बिजनेस में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती है. मानसिक तनाव बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है.

3. मीन

सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मीन राशि वालों के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. किसी बात को लेकर डर या चिंता परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहना होगा. इस दौरान बड़े निर्णय लेने से बचें. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----