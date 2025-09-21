Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण मकर राशि वालों के लिए खोलेगा उन्नति के मार्ग, हासिल होगी उपलब्धि

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर 2025 की रात सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है. हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा. ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट रहेगी.

ज्योतिष के अनुसार, सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रकार से पड़ता है. हालांकि, मकर राशि के जातकों को इस ग्रहण को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है.

ज्योतिषविद प्रवीण मिश्रा के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी और फायदेमंद रहेगा. इस अवधि में आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं और नए अवसर मिलेंगे.

ग्रहण लेकर आ रहा है तरक्की के मौके

ज्योतिषविद प्रवीण मिश्रा के मुताबिक सूर्य ग्रहण की अवधि में मकर राशि वालों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. आपके प्रयासों का नतीजा जल्दी दिखाई देगा. घर के सदस्य और प्रियजन आपके फैसलों और प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

करियर और जॉब से जुड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें

Advertisement

अगर आप नौकरी करते हैं, तो इस समय करियर संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचना जरूरी है. किसी भी जरूरी निर्णय को लेने से पहले पूरी तरह सोच-समझ लें. सभी विकल्पों पर ध्यान दें. यह समय आपको अपने पेशेवर जीवन में स्थिरता और सतत प्रगति के लिए अवसर देता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके करियर पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों पर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आप अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर गति से बढ़ते रहेंगे.

ग्रहण खत्म होने के बाद करें ये उपाय

ग्रहण समाप्त होने के बाद मकर राशि वाले तीन गरीबों को अनाज का दान जरूर करें. यह दान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा. ये आपको भविष्य में आने वाली सभी कठिनाइयों से बचाव करेगा.

---- समाप्त ----