Surya Grahan 2025: मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती, जानें- सूर्य ग्रहण का कितना होगा असर

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को लगने वालाा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा. लेकिन सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसका असर सभी राशि के जातकों पर पड़ता है.

21 सितंबर का सूर्य ग्रहण मीन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अशुभ माना जा रहा है. (Photo: AI Generated)
Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के संयोग में कन्या राशि में लगेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर असर होगा. ऐसे में मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस राशि में शनि पहले से ही उल्टी चाल चल रहे हैं और साढ़ेसाती भी लगी हुई है. आइए जानते हैं कि आगामी सूर्य ग्रहण का मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है.

सूर्य ग्रहण का समय
भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से लेकर देर रात 03 बजकर 23 मिनट तक रहने वाला है. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है. फिर भी धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दांपत्य जीवन में खटास
साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है. ज्योतिषविद अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण मीन राशि के जातकों के दांपरत्य जीवन में खटास डाल सकता है. पति-पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ सकती हैं. गृह क्लेश से मन चिंता में डूबा रहेगा. पार्टनर के साथ किसी बाद को लेकर विवाद बढ़ सकता है.

व्यापार में नुकसान
व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आगामी सूर्य ग्रहण को आपके लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है. कारोबार में बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है. कोई नया काम या नया व्यापार शुरू करने से बचना होगा. पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता होगी.

आय के स्रोत प्रभावित
मीन राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ज्योतिषविद ने बताया कि मीन राशि के जातकों की आय प्रभावित हो सकती है. नौकरी-व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है. गुप्त या शॉर्टकट तरीके से होने वाली कमाई का अंत हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें.

