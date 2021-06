Surya Grahan 2021 Today LIVE: सूर्य पर ग्रहण लगना शुरू, 5 घंटे है ग्रहण अवधि

Surya Grahan/Solar Eclipse 2021 today live updates: भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है. ये सूर्य ग्रहण दोपहर 01.42 पर शुरू हो गया है. इसका समापन शाम 06.41 पर होगा. इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की होगी. ग्रहण भारत में आंशिक रूप से ही दृश्य होगा. इस सूर्य ग्रहण की खास बात ये है कि सूरज 'रिंग ऑफ फायर' की तरह नजर आएगा. ये ग्रहण रिंग ऑफ फायर (Ring of fire) यानी एक आग से बनी अंगूठी की तरह दिखाई देगा. जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ संरेखित होते हैं और चंद्रमा सूर्य के बीच के भाग को पूरी तरह ढक लेता है तो उस समय सिर्फ सूर्य के चमकीले किनारे नजर आते हैं. ग्रहण की इस स्थिति को ही रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है.

भारत में कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण- भारत में ये केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही आंशिक तौर पर दिखाई देगा. इसके अलावा, सूर्य ग्रहण अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक तौर पर दिखाई देगा. ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा.

01:57 PM: भारत में सूर्य ग्रहण लग चुका है. सूर्य ग्रहण देखने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं. इसे नग्न आंखों से बिल्कुल ना देखें. सोलर फिल्ट का इस्तेमाल करें.

