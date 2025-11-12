scorecardresearch
 

Surya Gochar 2025: उत्पन्ना एकादशी के बाद सूर्य गोचर, त्रिग्रही योग इन 4 राशियों के लाएगा अच्छे दिन

Surya Gochar 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी और 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से मंगल, बुध, सूर्य का त्रिग्रही योग बन रहा है. यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के जातकों को करियर व आर्थिक क्षेत्र में लाभ देगा.

16 नवंबर को सूर्य-मंगल-बुध मिलकर वृश्चिक राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: AI Generated)
Surya Gochar 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इसके ठीक अगले दिन यानी 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. इस राशि में सूर्य पूरे एक साल बाद लौट रहे हैं. एक दुर्लभ संयोग यह भी है कि वृश्चिक राशि में मंगल, बुध और सूर्य का त्रिग्रही योग भी बन रहा है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह दुर्लभ संयोग चार राशि के जातकों को भाग्यशाली बनाने वाला है. इन राशियों को करियर और आर्थिक मोर्चे पर अनायास लाभ होंगे.

मिथुन राशि
सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि वालों को भाग्यवान बनाएगा. इस अवधि में आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी. घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और बचत में वृद्धि होगी. यदि किसी को उधार या कर्ज दिया हुआ है, तो उसके लौटने की संभावना प्रबल है. निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा. जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, उन्हें किसी प्रतिष्ठित स्थान पर नौकरी मिलने की उम्मीद है.

वृश्चिक राशि
16 नवंबर से भाग्य आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे. इस दौरान आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपकी कार्यशैली से वरिष्ठजन खुश रहेंगे. आय बढ़ने और पदोन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं. करियर-व्यापार अनायास लाभ होंगे.

मकर राशि
यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा. आपकी आय में वृद्धि होगी और अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपको गुप्त या अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है. अधूरे कार्य तेजी से पूर्ण होंगे. किसी संबंधी या करीबी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य सफल हो सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, चाहे वे नौकरीपेशा हों या व्यवसायी. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, वहीं व्यापार करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है. लंबे समय से चल रही कोई बड़ी चिंता अब समाप्त होगी और मन में सुकून रहेगा.

