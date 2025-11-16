scorecardresearch
 

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य का मंगल की राशि में प्रवेश, कुंभ सहित इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य ने वृश्चिक राशि में गोचर कर लिया है. इस गोचर से चार राशियों के लिए अगला एक महीना बेहद शुभ रहेगा. इन जातकों को नौकरी, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. उन्नति, सम्मान और आर्थिक वृद्धि के अवसर लगातार बढ़ सकते हैं.

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर 4 राशियों को नौकरी, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन में शुभ परिणाम देगा. (Photo: AI Generated)
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर 4 राशियों को नौकरी, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन में शुभ परिणाम देगा. (Photo: AI Generated)

Surya Rashi Parivartan November 2025: ग्रहों के राजा सूर्य ने आज वृश्चिक राशि में गोचर कर लिया है. वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है. यह गोचर चार राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, इन लकी राशियों को नौकरी, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि अगले एक महीने इन चार राशियों के जातक दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे.

मिथुन राशि- नौकरी-व्यापार के मामले शुभ परिणाम मिलेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. नया व्यापार शुरू करने वालों के लिए भी समय अनुकूल लग रहा है. पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे.  हालांकि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूत है. जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. परिवार में शांति बनाए रखें. गुड़ का दान करें.

वृश्चिक राशि- आपकी राशि में धन लाभ के योग हैं. आय में वृद्धि हो सकती है या आय के साधन बढ़ सकते हैं. खर्चों को नियंत्रित करके आप आसानी से धन की बचत कर पाएंगे. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे. शादी-विवाह आदि जैसे काज संपन्न किए जा सकते हैं. व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. धन का दान करें.

मकर राशि- मकर राशि के जातकों की आय में भी वृद्धि हो सकती है. आप लंबे समय से जिस काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उसे पूरा करने में सफल रहेंगे. इस दौरान किसी पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है. अविवाहितों को शादी-विवाह का प्रस्ताव मिल सकता  है. आपकी पारिवारिक चिंता समाप्त होगी. खाने की वस्तु का दान करें.

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों को भी यह गोचर धनवान बनाने वाला है. आपका प्रमोशन इन्क्रीमेंट हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी. षडयंत्रकारियों की योजनाओं को विफल बनाएंगे. पढ़ने-लिखने वालों को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. हालांकि निजी जीवन में आपको व्यर्थ की चिंता हो सकती है. इस दौरान कोई बड़ा जोखिम उठाने से परहेज करें. गुड़ का दान करें.

