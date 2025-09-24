Surya Budh Yuti 2025: धनतेरस से पहले शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, धनधान्य का लगेगा अंबार

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और उनका युति बनना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. इस तरह एक वर्ष में पूरे 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं. आने वाली 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 36 मिनट पर सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, यहां बुध पहले से ही उपस्थित हैं, इस तरह सूर्य का मिलन बुध के साथ होगा. इससे एक शक्तिशाली योग नीच भंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग बनेगा.

इस खास योग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिन्हें इससे विशेष लाभ मिल सकता है. इन जातकों की किस्मत धनतेरस (18 अक्टूबर) से पहले ही चमक सकती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां और उन्हें किस प्रकार लाभ मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत फलदायी रहेगा. सूर्य और बुध की युति से बना नीचभंग राजयोग उनके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे.कर्क राशि वालों के गृहस्थ जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी. दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ेगा. प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद से लाभ होने की संभावना है.अचानक धन लाभ या इनकम के नए स्रोत मिल सकते हैं.मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मकर राशि (Capricorn) : सूर्य का गोचर मकर राशि वालों के लिए बेहद शुभ सिद्ध होने वाला है. दशम भाव में सूर्य दिग्बली अवस्था में रहेंगे. ये बुध के साथ युति से नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे. इससे मकर राशि वालों के आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में तरक्की और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. आपको नई नौकरी या पदोन्नति मिल सकती हैं. सरकारी परियोजनाओं और कार्यों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है. जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें भी बड़े स्तर पर सफलता मिल सकती है.

मीन राशि (Pisces): मीन राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से परिवर्तनकारी रहेगा. सूर्य-बुध की युति से नीच भंग राजयोग आठवें भाव में बन रहा है, जो छिपे हुए धन और अचानक लाभ का भाव माना जाता है. इससे मीन राशि वालों के करियर में बड़े बदलाव और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. गुप्त धन की प्राप्ति, लॉटरी या शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावना है. लंबे समय से सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. रिसर्च जैसे कार्यों में जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.आपको कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है.

