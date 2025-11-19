Shukraditya Yog 2026: शुक्रादित्य राजयोग से होगी नए साल 2026 की शुरुआत, इन 3 राशियों को होगा फायदा

Shukraditya Yog 2026: पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है. ज्योतिषियों की मानें तो, इस साल की शुरुआत बहुत ही मंगलकारी और लाभकारी रहेगी क्योंकि नए वर्ष में बनने वाले दुर्लभ संयोग कई लोगों के जीवन में धन, यश लेकर आने वाले हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है. शुक्रादित्य राजयोग बहुत ही प्रभावशाली योग माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन उन्नति, प्रसिद्धि और सम्मान लेकर आता है.

16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में सुबह 4 बजकर 26 मिनट पर प्रवेश कर जाएंगे. इसके ठीक 4 दिन बाद, 20 दिसंबर 2025 को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसी के कारण साल 2026 के शुरुआत सप्ताह में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इस राजयोग के बनने से जातक को आर्थिक लाभ और बिजनेस में भी सफलता प्राप्त होती है. इस विशेष योग के बनने से कई राशियां लकी साबित होने वाली है और इन राशियों के अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं.

मेष

साल 2026 की शुरुआत में बनने जा रहा शुक्रादित्य राजयोग मेष राशि वालों के जीवन में निर्णायक मोड़ लेकर आएगा. लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अचानक उपलब्ध हो सकता है. लोग आपकी सलाह और निर्णयों को प्राथमिकता देने लगेंगे. दफ्तर में आपकी मौजूदगी असरदार रहेगी. वरिष्ठ लोगों की नजर में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. जो जातक बिजनेस में हैं, उन्हें उच्च लाभदायक साझेदारी मिलने का योग है. आर्थिक रूप से यह समय बेहद अनुकूल है.

धनु

धनु राशि वालों के जीवन में शुक्रादित्य राजयोग कई पहलुओं में नई चमक लेकर आएगा. परिवार में सम्मान बढ़ेगा. जो लोग विदेश में अवसर खोज रहे थे, उनके लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. वित्तीय मजबूती बढ़ेगी. आपके प्रयासों में वह चमक आएगी, जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी. किसी बड़े निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लाभ में बदल सकता है. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वगैरह से आपको फायदा हो सकता है.

मीन

मीन वालों के लिए यह योग भाग्य का दरवाजा खोलेगा. आपकी किस्मत इस अवधि में कई बार आपका साथ देती नजर आएगी. नई पहल, नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के योग बन रहे हैं. आपकी सोच अधिक प्रभावशाली होगी, जिससे लोग आपको एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगेंगे. करियर में उन्नति, नए अवसर और वित्तीय वृद्धि के योग मजबूत हैं. प्रेम संबंधों में भी मधुरता और समझ बढ़ेगी.

