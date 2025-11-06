scorecardresearch
 

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 7 नवंबर को शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 7 नवंबर को होने जा रहा शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत चमकेगी.

शुक्र स्वाति नक्षत्र में करेंगे प्रवेश (Photo: ITG)
शुक्र स्वाति नक्षत्र में करेंगे प्रवेश (Photo: ITG)

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह जब नक्षत्र बदलता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के रिश्तों, धन, करियर और रचनात्मक सोच पर गहराई से पड़ता है. 7 नवंबर को शुक्र ग्रह स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है. शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, प्रेम, कला, वैभव, विलासिता और रिश्तों का ग्रह माना गया है. वहीं, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, जो स्वतंत्रता, साहस का प्रतीक है. जब शुक्र इस नक्षत्र में आता है, तो जीवन में नए अवसर, आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले योग बनते हैं.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 नवंबर को रात 9 बजकर 13 मिनट पर होगा और इसी नक्षत्र में शुक्र 18 नवंबर तक रहेंगे. शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के जीवन में नई ऊर्जा और शुभ फल लेकर आता है. चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन धन और करियर के क्षेत्र में भाग्यशाली रहेगा. जो जातक नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल है. नए प्रयासों को पहचान मिलेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. बस क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें.

2. मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. ये वक्त आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें बड़े अवसर मिल सकते हैं. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. रिश्तों में नई शुरुआत संभव है. आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होगी. यात्रा के योग बन रहे हैं जो शुभ परिणाम देंगे. 

3. सिंह

सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यस्थल में प्रशंसा और पहचान मिल सकती है. यह समय करियर में उन्नति का रहेगा. पारिवारिक जीवन में भी खुशी के पल आएंगे. लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी का अंत होगा. रिश्तों में सुधार दिखेगा. बिजनेस पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी. आर्थिक रूप से भी राहत का समय है. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा.

---- समाप्त ----
