Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को होगा शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा धन लाभ

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है. शुक्र इस समय विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और वह 29 नवंबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. अनुराधा नश्रत्र के स्वामी शनि ही माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र शनि-शुक्र दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में 29 नवंबर को होने वाला शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि यह कई राशियों के लिए लकी साबित होगा.

और पढ़ें

शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से दिसंबर के शुरुआती 2 हफ्ते कई राशियों के लिए शुभ और लकी माने जा रहे हैं. उसके बाद शुक्र 9 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. चलिए जानते हैं कि 29 नवंबर को होने जा रहे शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों का लकी टाइम शुरू होगा.

वृषभ

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा. इस समय आप वो काम भी पूरा कर पाएंगे जिन्हें लेकर आप अनिश्चित थे. जो समस्या या रुकावटें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे अब कम होंगी. परिवार के साथ बेहतर समय बितेगा और माहौल शांत रहेगा. आर्थिक तौर पर भी राहत दिखेगी. किसी पुराने काम से फायदा मिलने की संभावना है.

कर्क

शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व में एक नई चमक महसूस करेंगे. रिश्तों में भी स्थिरता आने लगेगी. यह बदलाव मानसिक शांति लाएगा. कामकाज में ठहराव खत्म होगा. जो काम अटक रहे थे, वे आगे बढ़ेंगे. पैसे का छोटा-मोटा फायदा भी मिल सकता है. आप अंदर एक नई ऊर्जा और संतुलन महसूस करेंगे.

Advertisement

तुला

तुला राशि वालों को शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से भाग्य का साथ प्राप्त होगा. नौकरी, पढ़ाई या नए काम की प्लानिंग के लिए यह समय अच्छा है. किसी यात्रा, मीटिंग या बातचीत से लाभ मिल सकता है. आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगे. रचनात्मक काम करने वालों के लिए यह वक्त खास तौर पर लाभदायक है.

मकर

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के करियर में मजबूती आएगी. काम में आपका योगदान साफ दिखाई देगा. लोग आपकी मेहनत को मानेंगे. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. यदि नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो अब मौके मिलेंगे. आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. आपका व्यवहार संतुलित रहेगा.

---- समाप्त ----