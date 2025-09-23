Shukra Gochar 2025: अक्टूबर में शुक्र का होगा 4 बार गोचर, इन राशियों के जीवन में लगेगा धन का अंबार

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब भी शुक्र का राशि परिवर्तन का असर हर जातक के जीवन पर पड़ता है. शुक्र ग्रह प्रेम, सुख-सुविधा, भौतिक संपत्ति, विलासिता, धन-वैभव, और सौंदर्य का कारक माना जाता है. यह कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों का भी स्वामी है, और व्यक्ति को सांसारिक सुखों और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करवाता है.

पंचांग के अनुसार, 6 अक्टूबर को शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसके बाद 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे. 17 अक्टूबर को शुक्र हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे और महीने के अंत में यानी 28 अक्टूबर को शुक्र हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर में होने जा रहे शुक्र की 4 बार बदलती चाल से किन राशियों को फायदा होगा.

1. वृषभ

अक्टूबर में शुक्र के 4 बार चाल बदलने से वृषभ राशि वालों को फायदा होगा. करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार और प्रेम संबंधों में मिठास आएगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं. रिश्तों और करियर दोनों में सकारात्मक असर डालेगा.

2. धनु

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर रिश्तों में खुशियां लाएगा. दांपत्य जीवन बेहतर होगा और पार्टनर से सहयोग मिलेगा. बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है. घर-परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग भी बन रहे हैं. करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी. यात्राएं लाभकारी साबित होंगी.

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों को शुक्र का गोचर आर्थिक लाभ दिलाएगा. रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और निवेश से फायदा होगा. जो लोग कला जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है. साथ ही, घर में भी खुशहाली और सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. पैसों की स्थिति सुधरेगी.

