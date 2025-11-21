Shukra Gochar 2026: नए साल पर धन दाता शुक्र करेंगे शनि के घर में प्रवेश, ये राशियां होंगी मालामाल

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है. यह ग्रह जीवन में प्रेम, आकर्षण, सुंदरता, भोग-विलास, कला, सौंदर्य-बोध, धन, वैभव, प्रतिष्ठा और रिश्तों की मधुरता का प्रमुख कारक माना जाता है. जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, इसका प्रभाव सिर्फ 12 राशियों पर ही नहीं बल्कि देश-दुनिया के सामाजिक, आर्थिक मोर्चो पर दिखाई देता है. नए वर्ष 2026 की शुरुआत में शुक्र धनु राशि में होंगे, लेकिन 14 जनवरी 2026 की सुबह 4 बजकर 2 मिनट पर वे शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. शुक्र का शनि की राशि में जाना एक महत्वपूर्ण खगोलीय स्थिति है, क्योंकि शनि का अनुशासन और शुक्र का वैभव मिलकर कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं. शुक्र का राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा. जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं.

और पढ़ें

मेष राशि

शुक्र के मकर में गोचर से मेष राशि वालों के लिए करियर और प्रतिष्ठा का समय बेहद शुभ रहेगा. नौकरी में उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा, जिससे लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. विदेशी कंपनियों या बड़े संगठनों से लाभ के योग हैं. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी; रिश्ते के स्थिर होने या विवाह की संभावनाएं बनेंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी, घर में कोई शुभ कार्य होने के संकेत हैं.नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. माता-पिता से सहयोग मिलेगा. गृहस्थ जीवन में मिठास बढ़ेगी, दांपत्य में खुशहाली रहेगी.कला, संगीत, डिजाइन, फिल्म, मीडिया जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

Advertisement

मकर राशि

शुक्र आपके ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा और सीधा आप पर पड़ेगा. व्यक्तित्व निखरेगा, आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे. मन में आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी, नए अवसर खुद चलकर आएंगे. प्रेम संबंध मज़बूत होंगे; अविवाहितों को मनचाहा साथी मिलने की संभावना है.आर्थिक रूप से लाभ के कई अवसर नए निवेश, पार्टनरशिप या बोनस मिलने के योग है. करियर में नई पहचान बन सकती है, काम के बदले सम्मान मिलेगा.कला और क्रिएटिविटी से जुड़े जातक विशेष लाभ में रहेंगे.

---- समाप्त ----