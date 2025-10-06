Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से 1 दिन पहले होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों को होगी अपार धन की प्राप्ति

Shukra Gochar 2025: इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, लाल जोड़ा पहनती हैं और सज-धजकर पूजा करती हैं. फिर, शाम को करवा माता की पूजा और कथा सुनने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं.

वहीं, द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या में प्रवेश भी करेंगे. शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, धन और वैभव का कारक माना गया है. जब शुक्र का गोचर होता है, तो यह रिश्तों, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर गहरा असर डालता है. इस बार का शुक्र गोचर कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

1. मिथुन

शुक्र का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी. संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा. व्यापार में अचानक मुनाफा हो सकता है. कोई पुराना उधार पैसा लौट सकता है.

2. सिंह

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी. कई अधूरे काम पूरे होंगे. आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. सेहत में सुधार होगा. आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे. जो लोग निवेश या नए काम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है.

3. कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास रहेगा. करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे. जो लोग नई नौकरी या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे सही वक्त है. जो लोग नई नौकरी या बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है. धन लाभ और इनकम ग्रोथ के संकेत बन रहे हैं.

