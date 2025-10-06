scorecardresearch
 

Feedback

Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से 1 दिन पहले होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों को होगी अपार धन की प्राप्ति

Shukra Gochar 2025: शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों के जीवन पर पड़ेगा. इस गोचर के दौरान कुछ राशियों को प्रेम, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि मिल सकती है.

Advertisement
X
शुक्र गोचर 2025 (Photo: AI Generated)
शुक्र गोचर 2025 (Photo: AI Generated)

Shukra Gochar 2025: इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, लाल जोड़ा पहनती हैं और सज-धजकर पूजा करती हैं. फिर, शाम को करवा माता की पूजा और कथा सुनने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं. 

वहीं, द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या में प्रवेश भी करेंगे. शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, धन और वैभव का कारक माना गया है. जब शुक्र का गोचर होता है, तो यह रिश्तों, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर गहरा असर डालता है. इस बार का शुक्र गोचर कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में. 

1. मिथुन

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2025 beauty tips
करवाचौथ पर दिखना है सुंदर, इन 5 आसान तरीकों से घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन 
करवा चौथ के उपाय
पति-पत्नी में रहती है अनबन तो करवा चौथ पर करें ये एक उपाय, रिश्ते में आएगी मिठास 
Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर बदलेगी सूर्य-चंद्रमा की चाल, इन 3 राशियों पर मां लक्ष्मी करेंगी धनवर्षा 
Gold Rate High Price
चारों वेदों में है सोने की महिमा, महंगा होने के बावजूद मिडिल क्लास के लिए मजबूरी है सोना 
Karwa Chauth 2025
9 या 10 अक्टूबर कब है करवा चौथ? जानें शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय 

शुक्र का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी. संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा. व्यापार में अचानक मुनाफा हो सकता है. कोई पुराना उधार पैसा लौट सकता है. 

Advertisement

2. सिंह

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी. कई अधूरे काम पूरे होंगे. आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. सेहत में सुधार होगा. आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे. जो लोग निवेश या नए काम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है.

3. कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास रहेगा. करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे. जो लोग नई नौकरी या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे सही वक्त है. जो लोग नई नौकरी या बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है. धन लाभ और इनकम ग्रोथ के संकेत बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement