Dashank Yog: शुक्र-बुध की युति से बनेगा दशांक योग, ये 3 राशियों होंगी मालामाल

Dashank Yog: ज्योतिषी के अनुसार, 28 सितंबर यानी आज शुक्र ग्रह और ग्रहों के राजकुमार बुध की युति से एक शक्तिशाली दशांक योग बन रहा है. यह दुर्लभ संयोग कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक साबित होगा.

ज्योतिषी के अनुसार, शुक्र-बुध की युति से शक्तिशाली दशांक योग का निर्माण होगा. (Photo: Ai Generated)
Dashank Yog: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और सौंदर्य का कारक माना जाता है. इस समय शुक्र ग्रह सिंह राशि में विराजमान हैं और 9 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे. लगभग हर 26 दिनों के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होता है. ज्योतिषी के अनुसार, सितंबर माह के अंत में शुक्र ग्रह बेहद ही शक्तिशाली योग का निर्माण करने वाले हैं.

दरअसल, 28 सितंबर यानी आज शुक्र ग्रह, ग्रहों के राजकुमार बुध के साथ युति करेंगे. इस युति से शक्तिशाली दशांक योग का निर्माण होगा. ज्योतिषियों के मुताबिक,  जब दो ग्रह चक्र में 36 डिग्री की कोणीय स्थिति में होते हैं, तब दशांक योग बनता है.  यह दुर्लभ योग सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों को विशेष लाभ देगा. 

ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र-बुध की युति से बनने वाला दशांक योग किन राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है. 

सिंह राशि (Leo)

शुक्र-बुध का दशांक योग सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्यवृद्धि लाने वाला है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. दांपत्य में खुशी का माहौल रहेगा. इस समय आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. 

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत शुभ है. बुध आपके स्वामी ग्रह होने के कारण बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतनवृद्धि के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों के लिए भी यह समय फायदे का साबित होगा. दांपत्य जीवन में खुशी, सामंजस्य बढ़ेगा और परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा. निवेश किए गए कार्यों से अच्छा रिटर्न मिलेगा. पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. करियर और शिक्षा में भी सकारात्मक प्रगति होगी. लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी.

