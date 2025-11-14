Shukra Budh Yuti 2025: 23 नवंबर को शुक्र-बुध चमकाएंगे इन राशियों की किस्मत, बनेगा ये दुर्लभ संयोग

Shukra Budh Yuti 2025: जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन, जब दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव भी लोगों के जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक रूप से पड़ता है. नवंबर महीने के अंत में ऐसे ही एक दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर को तुला राशि में बुध-शुक्र की खास युति होगी जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. दरअसल, 23 नवंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि किसी बड़ी ज्योतिषीय घटना से कम नहीं माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि 23 नवंबर को बनने जा रही शुक्र बुध की युति से किन राशियों को लाभ होने जा रहा है.

और पढ़ें

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रह युति नई उम्मीदें और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी. जिन कामों में लंबे समय से अड़चनें आ रही थीं, वे अब गति पकड़ेंगे. दांपत्य जीवन में समझ और स्नेह बढ़ेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. कारोबारी वर्ग के लिए यह दौर लाभकारी साबित होगा, नए निवेश और समझौतों से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रह युति अत्यंत शुभ रहने वाली है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे उनकी राशि पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई भूमिकाएं और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पहले से अधिक केंद्रित रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्रबल संभावना है. संपत्ति संबंधी निवेश लाभदायक रहेगा, वहीं परिवार में आनंद और सामंजस्य का वातावरण बना रहेगा.

कुंभ

Advertisement

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध की यह युति शुभ फल देने वाली साबित होगी. जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. जो कार्य अब तक अटके हुए थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. संभव है कि आपको कोई भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर मिल जाए. करियर में नए अवसर उभरेंगे. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, जिससे मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी.

शुक्र बुध का शुभ संयोग

पंचांग के अनुसार, शुक्र ने 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश किया था और ये इसी राशि में 6 नवंबर तक विराजमान रहेंगे. वहीं, 23 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध भी तुला राशि में शाम 7 बजकर 58 मिनट पर प्रवेश कर जाएंगे. इसके कारण 23 नवंबर को शुक्र बुध का तुला राशि में खास मिलन होगा, जो कि लक्ष्मी नारायण भी बनाएगा.



---- समाप्त ----