Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में करें मां लक्ष्मी से जुड़े ये खास उपाय, दूर हो जाएगी धन संबंधी समस्या

Shardiya Navratri 2025: आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व आज से शुरू हो चुका है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विशेष पूजा का विधान है. साथ ही, इस दौरान मां लक्ष्मी की भी पूजा-अर्चना की जाती है. तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में मां लक्ष्मी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए.

शारदीय नवरात्र में मां लक्ष्मी की पूजा करना होता है बहुत शुभ (Photo: Pixabay)
Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पावन दिनों की  22 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है. पंचांग के मुताबिक, हर वर्ष शारदीय नवरात्र आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर महानवमी तिथि तक चलता है. इन शुभ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-उपासना की जाती है. मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नाम के व्रत भी रखते हैं. वहीं, यदि आप शारदीय नवरात्र में मां लक्ष्मी से जुड़े भी कुछ खास उपाय करते हैं तो उससे धन की देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. 

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन दौलत की देवी और ऐश्वर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है. कहते हैं जो जातक या साधक मां लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, उसपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. वहीं, नवरात्र में भी मां लक्ष्मी की साधना करना बेहद फलदायी माना जाता है. शारदीय नवरात्र सिर्फ मां दुर्गा की पूजा का ही समय नहीं होता, बल्कि इन दिनों मां लक्ष्मी की कृपा भी पाने का सुनहरा मौका होता है. कहा जाता है कि इस दौरान किए गए खास उपायों से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर हो जाती है. तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में मां लक्ष्मी से जुड़े कौन से खास करने चाहिए.

1. कमल का फूल अर्पित करें

मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है. इसलिए, शारदीय नवरात्र में अगर आप मां को कमल का एक भी फूल अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि मां प्रसन्न होकर घर में धन-दौलत बढ़ाती हैं. कमल का फूल न सिर्फ समृद्धि का प्रतीक है बल्कि यह घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है. 

2. घर में 11 दीपक जलाएं

नवरात्र की रात उत्तर-पूर्व दिशा में 11 दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. दीपक घी या तिल के तेल से जलाएं और ध्यान रखें कि वे रातभर जलते रहें. यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर करता है और सुख-समृद्धि का वास होता है. 

3. चांदी का सिक्का रखें

शारदीय नवरात्र में मां लक्ष्मी के चरणों में चांदी का सिक्का रखें. नवरात्र खत्म होने पर उस सिक्के को तिजोरी या पर्स में रख लें. इस एक उपाय से धन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी.

4. श्रीयंत्र की पूजा करें

नवरात्र में श्रीयंत्र की स्थापना करने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है. श्रीयंत्र को लाल कपड़े पर रखकर उसके सामने हर दिन कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं. माना जाता है कि श्रीयंत्र की पूजा से जीवन से दरिद्रता समाप्त होती है और धन की आवक बनी रहती है.

5. लक्ष्मी स्तोत्र का जप करें

नवरात्र की हर रात लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त या 'ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः'  मंत्र का जप करना बेहद शुभ माना जाता है. यह उपाय न केवल धन लाभ दिलाता है बल्कि मन को शांति भी देता है.

6. तिजोरी में रखें गोमती चक्र

नवरात्र के दौरान मां लक्ष्मी को गोमती चक्र अर्पित करें. बाद में उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें. गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इससे धन की बरकत बनी रहती है और अचानक लाभ होने के योग बनते हैं.

---- समाप्त ----
