एंटीलिया में नवरात्र का जश्न, गरबा-डांडिया पर झूमा अंबानी परिवार

Navratri 2025: देश के सबसे रईस परिवारों में शुमार अंबानी फैमिली हर त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट करती है. अंबानी परिवार अपनी जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलता है. दीवाली-गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक, हर मौके पर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया जाता है. इस बार भी यहां आयोजित शारदीय नवरात्र के ग्रैंड सेलिब्रेशन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. अंबानी परिवार ने अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से यह जश्न मनाया. रंग-बिरंगे कपड़े, गरबा-डांडिया की धुन और देवी मां गीतों से सजी ये शाम, सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति और पारिवारिक एकता का त्योहार थी. आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में कैसे नवरात्र का जश्न मनाया गया.

अगर सजावट की बात करें तो फूल, लाइट्स और हैंडक्राफ्टेड डेकॉर आइटम्स से घर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम किया गया है. हर जगह रंग-बिरंगे ढोल-ताशे इस महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे. आस-पास स्टोन, मोती और रंग-बिरंगे लिबास में लिपटे कलश और मटकियां नजर आ रही थीं. घर के एक हिस्से में मां दुर्गा का भव्य पंडाल भी सजाया गया था, जहां देवी के सामने कई तरह के भोग रखे हुए थे.

शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर नीता अंबानी ने खुद दीप जलाकर कलश स्थापना की थी. इस दौरान पूरे परिवार ने देवी की विधिवत पूजा-अर्चना की. माता रानी की आरती उतारी. देवी के मंत्रों और स्तुतियों का जाप किया. अंबानी परिवार संग उनके कुछ खास और करीबी लोगों ने इस सेलिब्रेशन को रंगारंग और यादगार बनाया. शाम को पूजा के बाद लोगों ने गरबा किया और डांडिया खेला. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भी डांडिया किया. राधिका और श्लोका भी डांडिया पर झूमती नजर आईं. अंबानी परिवार के नन्हे सदस्यों ने भी डांडिया पर जमकर मस्ती की.

इसके बाद नीता अंबानी ने भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से इस शाम को यादगार बनाया. उन्होंने धार्मिक संगीत पर भरतनाट्यम किया, जिसकी सभी मेहमानों ने खूब प्रशंसा की. बाद में परिवार की अन्य महिलाओं ने भी ग्रुप डांस की परफॉर्मेंस दी. यहां नीता अंबानी के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी, बड़ी बहू श्लोका और छोटी बहू राधिका के भी खूब कदम थिरके.

