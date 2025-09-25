scorecardresearch
 

Feedback

एंटीलिया में नवरात्र का जश्न, गरबा-डांडिया पर झूमा अंबानी परिवार

shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्र का महापर्व 22 सितंबर से लकर 1 अक्टूबर तक चलने वाला है. इस दौरान अंबानी परिवार इस महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है. आइए जानते हैं कि नवरात्र के इस शुभ अवसर अंबानी परिवार ने एंटीलिया में कैसे जश्न मनाया.

Advertisement
X
अंबानी परिवार धूमधाम से शारदीय नवरात्र का जश्न मना रहा है.
अंबानी परिवार धूमधाम से शारदीय नवरात्र का जश्न मना रहा है.

Navratri 2025: देश के सबसे रईस परिवारों में शुमार अंबानी फैमिली हर त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट करती है. अंबानी परिवार अपनी जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलता है. दीवाली-गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक, हर मौके पर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया जाता है. इस बार भी यहां आयोजित शारदीय नवरात्र के ग्रैंड सेलिब्रेशन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. अंबानी परिवार ने अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से यह जश्न मनाया. रंग-बिरंगे कपड़े, गरबा-डांडिया की धुन और देवी मां गीतों से सजी ये शाम, सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति और पारिवारिक एकता का त्योहार थी. आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में कैसे नवरात्र का जश्न मनाया गया.

अगर सजावट की बात करें तो फूल, लाइट्स और हैंडक्राफ्टेड डेकॉर आइटम्स से घर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम किया गया है. हर जगह रंग-बिरंगे ढोल-ताशे इस महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे. आस-पास स्टोन, मोती और रंग-बिरंगे लिबास में लिपटे कलश और मटकियां नजर आ रही थीं. घर के एक हिस्से में मां दुर्गा का भव्य पंडाल भी सजाया गया था, जहां देवी के सामने कई तरह के भोग रखे हुए थे.

शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर नीता अंबानी ने खुद दीप जलाकर कलश स्थापना की थी. इस दौरान पूरे परिवार ने देवी की विधिवत पूजा-अर्चना की. माता रानी की आरती उतारी. देवी के मंत्रों और स्तुतियों का जाप किया. अंबानी परिवार संग उनके कुछ खास और करीबी लोगों ने इस सेलिब्रेशन को रंगारंग और यादगार बनाया. शाम को पूजा के बाद लोगों ने गरबा किया और डांडिया खेला. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भी डांडिया किया. राधिका और श्लोका भी डांडिया पर झूमती नजर आईं. अंबानी परिवार के नन्हे सदस्यों ने भी डांडिया पर जमकर मस्ती की.

सम्बंधित ख़बरें

Nita Ambani and Mukesh Ambani
Ambani Family का Navratri Celebration 
Ambani Family Visharjan
Exclusive: 251 पंडितों का मंत्रोच्चारण और सितार वादन...अंबानी फैमिली ने ऐसे किया गणपति विसर्जन, देखें PHOTOS 
bollywood Ganesh Utsav News
Film Wrap: बॉलीवुड में गणेशोत्सव की धूम, साथ दिखे गोविंदा और सुनीता आहूजा 
रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण (Photo: Instagram @deepikapadukone)
दीपिका-रणवीर ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, अंबानी के गणेशोत्सव में दिखा कपल  
radhika merchant, anant ambani
शादी के बाद पदयात्रा पर निकले थे अनंत अंबानी, हनीमून छोड़ चुना प्रार्थना का मार्ग 
Advertisement

इसके बाद नीता अंबानी ने भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से इस शाम को यादगार बनाया. उन्होंने धार्मिक संगीत पर भरतनाट्यम किया, जिसकी सभी मेहमानों ने खूब प्रशंसा की. बाद में परिवार की अन्य महिलाओं ने भी ग्रुप डांस की परफॉर्मेंस दी. यहां नीता अंबानी के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी, बड़ी बहू श्लोका और छोटी बहू राधिका के भी खूब कदम थिरके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement