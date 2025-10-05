Shani Vakri 2025: वर्षों बाद दिवाली पर शनिदेव रहेंगे वक्री, इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ

Shani Vakri 2025: दिवाली इस बार 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन प्रभु श्रीराम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे. वहीं, ज्योतिर्विदों के अनुसार, इस बार ग्रह और नक्षत्रों के नजरिए से दिवाली बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, 500 सालों बाद शनि दिवाली पर वक्री रहेंगे, जो कि किसी संयोग से कम नहीं माना जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि कर्मों के देवता हैं. वह हर व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. वहीं, शनि की वक्री चाल यानी उल्टी चाल भी बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है. जब भी शनि वक्री होते हैं, तब उनकी गति धीमी हो जाती है और इसका प्रभाव लोगों के जीवन में गहराई से दिखाई देता है. कहते हैं कि जब भी शनि वक्री चाल में संचरण करते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप दोनों से पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर शनि की वक्री स्थिति से किन राशियों को लाभ होने वाला है.

1. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयां दिलाने वाली साबित हो सकती है. लंबे समय से अटके हुए काम इस दौरान पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. बिजनेस में साझेदारी से लाभ होगा. नई योजनाओं से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. परिवार में भी सम्मान और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

2. मकर

मकर राशि के जातकों को शनि वक्री होने से शिक्षा और करियर में बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. नई नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं. विदेश जाने की योजनाएं पूरी हो सकती हैं. आर्थिक मोर्चे पर भी अचानक धन लाभ संभव है. परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

3. कुंभ

कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, इसलिए जब शनि वक्री होंगे तो यहां विशेष लाभ मिलेगा. जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनके साथ सफलता भी मिलेगी. करियर में अचानक बड़े मौके हाथ लग सकते हैं. इस समय निवेश से लाभ मिलेगा. समाज में मान-सम्मान की वृद्धि होगी. परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा.

