scorecardresearch
 

Feedback

Shani Shukra Yuti 2026: सालों बाद शनि-शुक्र बनाएंगे खास संयोग, इन राशियों के लोग 2026 तक रहेंगे धनी

Shani Shukra Yuti 2026: साल 2026 में शनि और शुक्र की युति मीन राशि में होने जा रही है. ज्योतिष शास्त्र में शनि-शुक्र की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है. तो आइए जानते हैं कि शनि-शुक्र की युति से किन राशियों को फायदा होगा.

Advertisement
X
साल 2026 में शनि-शुक्र युति होगी (Photo: Ai Generated)
साल 2026 में शनि-शुक्र युति होगी (Photo: Ai Generated)

Shani Shukra Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र दोनों ग्रहों का गोचर बहुत ही लाभकारी माना जाता है. इन दोनों की बदलती चाल का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है. वहीं, ये दोनों ग्रह आपस में जब युति करते हैं तो वह भी बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है. पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में शनि और शुक्र की युति का निर्माण होगा, जो कुछ राशियों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी.

साल 2026 में शनि-शुक्र के इस खास से कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं. इन दोनों ग्रहों का एक ही राशि में मिलन जीवन में संतुलन लेकर आता है. तो आइए जानते हैं कि उन लकी राशियों के बारे में. 

वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन शादी क्यों नहीं होती? 
Shani Pradosh Vrat 2025
आज रखा जा रहा है मार्गशीर्ष माह का पहला सोम प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि  
The Rajyog of Mercury-Jupiter can open the door of fortune, the natives of 3 zodiac signs will be in the seventh heaven
चार राजयोग, चार बड़े फायदे, 2026 में इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य 
Gajkesari Rajyog 2025
दिसंबर में बनेगा शुभ गजकेसरी योग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम 
Som Pradosh Vrat 2024
कब है मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत ? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त 

शनि-शुक्र की युति करियर, धन और सामाजिक जीवन में नई ऊंचाइयां देगी. जो काम वर्षों से अटके थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे. व्यापारियों के लिए बड़े सौदे या विदेशी संपर्क बन सकते हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और नया निवेश लाभ देगा. कला, मीडिया या डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को नाम और प्रसिद्धि मिलेगी.

मकर

शनि-शुक्र की युति से मकर राशि वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे. किस्मत के द्वार खुलेंगे. कोई पुराना निवेश या भूमि-संपत्ति से संबंधित कार्य आपके पक्ष में पूरा हो सकता है. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय उन्नति का है. आपके निर्णयों की सराहना होगी. ऑफिस में आपकी छवि मजबूत बनेगी. सरकारी कार्यों में भी बाधाएं खत्म होंगी.

Advertisement

मीन

शनि-शुक्र की युति मीन राशि वालों के साझेदारी के क्षेत्र में सक्रियता लाएगी. पुराने निवेश या अटकी संपत्ति से फायदा होगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में मिठास लौटेगी. जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उन्हें बड़ा अनुबंध मिल सकता है. यह समय करियर में स्थिरता, पदोन्नति और समाज में पहचान का है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement