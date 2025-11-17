Shani Shukra Yuti 2026: सालों बाद शनि-शुक्र बनाएंगे खास संयोग, इन राशियों के लोग 2026 तक रहेंगे धनी

Shani Shukra Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र दोनों ग्रहों का गोचर बहुत ही लाभकारी माना जाता है. इन दोनों की बदलती चाल का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है. वहीं, ये दोनों ग्रह आपस में जब युति करते हैं तो वह भी बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है. पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में शनि और शुक्र की युति का निर्माण होगा, जो कुछ राशियों को बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी.

साल 2026 में शनि-शुक्र के इस खास से कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं. इन दोनों ग्रहों का एक ही राशि में मिलन जीवन में संतुलन लेकर आता है. तो आइए जानते हैं कि उन लकी राशियों के बारे में.

वृषभ

शनि-शुक्र की युति करियर, धन और सामाजिक जीवन में नई ऊंचाइयां देगी. जो काम वर्षों से अटके थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे. व्यापारियों के लिए बड़े सौदे या विदेशी संपर्क बन सकते हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और नया निवेश लाभ देगा. कला, मीडिया या डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को नाम और प्रसिद्धि मिलेगी.

मकर

शनि-शुक्र की युति से मकर राशि वालों के अच्छे दिन शुरू होंगे. किस्मत के द्वार खुलेंगे. कोई पुराना निवेश या भूमि-संपत्ति से संबंधित कार्य आपके पक्ष में पूरा हो सकता है. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय उन्नति का है. आपके निर्णयों की सराहना होगी. ऑफिस में आपकी छवि मजबूत बनेगी. सरकारी कार्यों में भी बाधाएं खत्म होंगी.

मीन

शनि-शुक्र की युति मीन राशि वालों के साझेदारी के क्षेत्र में सक्रियता लाएगी. पुराने निवेश या अटकी संपत्ति से फायदा होगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में मिठास लौटेगी. जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उन्हें बड़ा अनुबंध मिल सकता है. यह समय करियर में स्थिरता, पदोन्नति और समाज में पहचान का है.

