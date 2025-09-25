Shani-Shukra Yuti: 11 अक्टूबर को शनि-शुक्र बनाएंगे शक्तिशाली राजयोग, इन राशियों को होगा धन लाभ

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, जो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं और जून 2027 तक इसी राशि में रहने वाले हैं. इस दौरान शनि समय-समय पर दूसरे ग्रहों के साथ युति और दृष्टि बनाकर शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते हैं.

ज्योतिषी के अनुसार, 11 अक्टूबर को शनि और शुक्र एक-दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे, जिससे प्रतियुति योग का निर्माण होगा. यह योग कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा और इनके जीवन में खुशियों और प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा. आइए जानते हैं किन राशियों को इसका खास फायदा मिलेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहने वाला है. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मान-सम्मान और प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे. व्यापारियों को भी इस समय अच्छे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं. साथ ही, परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग सौभाग्य लेकर आएगा. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है. रिश्तों में मिठास आएगी और दांपत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए शनि-शुक्र का प्रतियुति योग विशेष रूप से शुभ है क्योंकि शनि इस समय आपकी ही राशि में वक्री हैं. आपके आत्मबल और धैर्य में वृद्धि होगी. रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और करियर-व्यवसाय में नई उपलब्धियां मिलेंगी. विदेश से जुड़े कामों या यात्राओं में लाभ की संभावना है. जीवनसाथी का साथ मिलेगा और सामाजिक मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी.

---- समाप्त ----