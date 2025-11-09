Shani Shukra Yuti 2026: 30 साल बाद शनि-शुक्र की युति, 2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल

Shani Shukra Yuti 2026: नया साल 2026 शुरू होने में अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. यह वर्ष शनि और शुक्र की चाल के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 30 साल बाद मीन राशि में शुक्र और शनि की युति बनने वाली है. मार्च के महीने में शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे. इस राशि में शनि पहले से बैठे हुए हैं. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि मीन राशि में शनि और शुक्र की युति साल 2026 में तीन राशियों को लाभान्वित करने वाली है.

वृषभ राशि

शुक्र और शनि की युति आपके लिए लाभदायक परिणाम लेकर आ सकती है. साल 2026 में आपकी आमदनी बढ़ने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. निवेश के मामलों से आपको फायदा हो सकता है. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में बढ़ेगा. उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे. पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी आपकी पहचान मजबूत होगी. वाणी में मिठास बढ़ेगी. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को भी शुक्र और शनि का यह मिलन शुभ परिणाम देने वाला है. इस दौरान नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, जिससे सामाजिक दायरा विस्तृत होगा. लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. यह समय आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता में बढ़ोतरी के लिए उत्तम रहने वाला है. व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. आपके लिए नई नौकरी, वाहन या संपत्ति की खरीदारी के योग भी बनते दिख रहे हैं. इस अवधि में कई इच्छाओं की पूर्ति संभव है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र और शनि का यह संयोग सकारात्मक परिणाम लाएगा. इस समय आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जबकि अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और जो लोग नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे.

