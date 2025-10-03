Shani Nakshatra Parivartan 2025: आज होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shani Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण शनि का गोचर होता है, उतना ही विशेषकारी शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होता है. जब भी इसका परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है. शनिदेव को न्यायप्रियदेवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शनि हर किसी को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं.

3 अक्टूबर यानी आज शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में होगा. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इस नक्षत्र में शनि 27 साल बाद प्रवेश करेंगे. शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कई राशियों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा और कई राशियों पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है.

1. मेष

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन मानसिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना नहीं होगी. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी से मनमुटाव की स्थिति बनेगी. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इसलिए किसी नए निवेश से फिलहाल बचना चाहिए. युवाओं और छात्रों के लिए यह समय करियर व पढ़ाई में मनचाहा परिणाम नहीं देगा.

Advertisement

2. कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन संघर्षपूर्ण रहेगा. इस समय किए गए प्रयासों से परिणाम देरी में मिलेगा. चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है. बिजनेस में पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं. किसी कानूनी विवाद में भी फंसने का खतरा बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है. युवाओं को करियर की दिशा को लेकर असमंजस रहेगा. इस समय धैर्य और संयम से काम लेना ही सही होगा.

3. तुला

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन नकारात्मक रहेगा. करियर में उतार-चढ़ाव रहेंगे. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है. जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है. परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है. जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है. मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

4. मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय मुश्किल भरा साबित हो सकता है. अचानक खर्च बढ़ेगा और धन की हानि हो सकती है. यात्राओं के दौरान बाधाएं आएंगी. छात्रों को पढ़ाई में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और करियर में प्रगति रुक सकती है. स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा. इस समय सतर्क रहना और सोच-समझकर कदम उठाना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

Advertisement

---- समाप्त ----