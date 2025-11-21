scorecardresearch
 

Feedback

Shani Margi 2025: होगा तगड़ा लाभ जब शनि चलेंगे मार्गी चाल! कुंभ समेत इन 3 राशियों को होगा फायदा

Shani Margi 2025: पंचांग के अनुसार, 28 नवंबर को शनिदेव वक्री गति छोड़कर मार्गी होंगे, जिससे सभी राशियों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि की यह चाल जीवन में स्थिरता और विकास के नए अवसर भी लेकर आएगी.

Advertisement
X
शनि मीन राशि में होंगे मार्गी (Photo: Getty Image)
शनि मीन राशि में होंगे मार्गी (Photo: Getty Image)

Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को शनिदेव वक्री गति छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं. शनि जब वक्री रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें, देरी और मानसिक दबाव बढ़ाते हैं. लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होते हैं अर्थात सीधी चाल चलते हैं तो परिस्थितियां स्थिर होने लगती हैं और कई मामलों में बिगड़े कार्य बनने लगते हैं. वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं मार्गी होंगे. इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा. कई राशियों को अटके कार्यों से मुक्ति मिलेगी, तो कुछ को करियर, धन, व्यापार और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार मिलने वाला है.

मेष राशि 

मेष राशि से शनि बारहवें भाव में मार्गी होंगे. अब तक बढ़े हुए खर्चे, मानसिक तनाव, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थीं, उनसे राहत मिलने लगेगी. विदेश से जुड़े काम, दूर स्थानों पर नौकरी के अवसर, तथा ट्रांसफर के मामलों में सफलता मिल सकती है. करियर में मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा, व्यवसाय में विस्तार की संभावना बनेगी. छात्र यदि आलस्य छोड़ दें तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Margashirsha Amavasya 2025
अमावस्या पर आज रात जरूर करें ये एक काम, घर में खुशियों का लगेगा अंबार 
Surya Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 2 हफ्ते इन 3 राशियों को हो सकती है धनहानि 
Shani Margi 2025
28 नवंबर को शनि मार्गी होकर बनाएंगे विपरीत राजयोग, इन राशियों को होगा लाभ 
shani budh guru vakri 2025
गुरु-शनि सहित इन 5 ग्रहों की चाल वक्री, कल से इन 3 राशियों पर मंडराएगी आफत 
Planet Alignment
5 ग्रह एकसाथ वक्री! आज से शुरू होने वाले हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन 

वृषभ

वृष राशि से शनि ग्यारहवें भाव में मार्गी होंगे और यह आप पर विशेष रूप से धन लाभ देने वाली स्थिति बनाएगा. रुका हुआ पैसा लौटेगा, अटके कार्य प्रगति पकड़ेंगे. नौकरी में प्रमोशन के संकेत मजबूत होंगे. व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे. छात्रों को मन को भटकने से रोकना होगा.

मिथुन

शनि मिथुन राशि से दसवें भाव में मार्गी होंगे. करियर में स्थिरता और प्रगति मिलेगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे. स्थान परिवर्तन की योजनाएं पूरी होंगी. व्यापार में रुका हुआ पैसा मिलेगा और नए अवसर बनेंगे. छात्र आलस्य छोड़कर नियमित अध्ययन करें, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

Advertisement

कर्क

कर्क राशि से शनि नौवें भाव में मार्गी होंगे. भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति होगी. व्यापार में पहले हुए नुकसान की भरपाई होने लगेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है.

सिंह

सिंह राशि से शनि आठवें भाव में मार्गी होंगे. जो लोग रिसर्च, उच्च अध्ययन, साइंस या विश्लेषणात्मक कार्य में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा, वीजा, या दूर स्थानों पर नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए सावधानी रखें. छात्रों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी होगी. स्वास्थ्य और ससुराल पक्ष के संबंधों पर विशेष ध्यान रखें.

कन्या

कन्या से शनि सातवें भाव में मार्गी होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. करियर में आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी. व्यापारियों को धीरे-धीरे लाभ के संकेत मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में अनावश्यक तनाव से बचें. साझेदारी वाले व्यवसाय में धैर्य और संतुलन बनाए रखें. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर निरंतर ध्यान देना चाहिए.

तुला

तुला राशि से शनि छठे भाव में मार्गी होंगे. कोर्ट केस चल रहे हैं तो विजय के संकेत बनेंगे. अटके हुए पैसे वापिस मिल जाएंगे. नौकरी में सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें. व्यापार में कर्मचारियों के साथ विवाद न होने दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

वृश्चिक

वृश्चिक राशि से शनि पांचवें भाव में मार्गी होंगे. योजनाबद्ध तरीके से काम करने वालों को अत्यधिक सफलता मिलेगी. नौकरी और व्यापार दोनों में स्थिरता आएगी. छात्रों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, सिस्टमेटिक पढ़ाई सफलता दिलाएगी. संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है.

धनु

धनु राशि से शनि चौथे भाव में मार्गी होंगे. प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में सफलता मिलेगी. नई गाड़ी लेने की योजना सफल होगी. परिवार में अनावश्यक विवाद से बचें. नौकरी में टालमटोल नुकसान दे सकती है, इसलिए नियमितता ज़रूरी होगी. छात्रों को पढ़ाई पर अधिक समय देना होगा.

मकर

मकर राशि से शनि तीसरे भाव में मार्गी होंगे. अब तक रुक रहे काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों में आपको खुद आगे रहकर नेतृत्व करना होगा. छात्र मेहनत करेंगे तो ही अच्छे परिणाम पाएंगे.

कुंभ

कुंभ राशि से शनि दूसरे भाव में मार्गी होंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. प्रॉपर्टी मामलों में सफलता मिलेगी. नौकरी में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में समय निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है. छात्रों को नकारात्मक विचारों से बचते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.

मीन

मीन राशि में ही शनि मार्गी होने से आपके लिए बड़े परिवर्तन आएंगे. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे. करियर में उन्नति मिलेगी. व्यापार में आपकी सक्रियता जितनी अधिक होगी, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे. छात्रों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य में पेट संबंधी सावधानी रखें. दांपत्य जीवन में छोटी बातों को बड़ा न बनने दें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement