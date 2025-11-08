Shani Margi 2025: 28 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, इन 3 राशियों के लोग बनेंगे मालामाल

Shani Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश और कर्मों के देवता के नाम से जाना जाता है. कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में हैं तो सकारात्मक प्रभाव पडे़गा और अगर किसी की राशि में अशुभ स्थिति में हैं तो उसपर टेढ़ी नजर पड़ेगी. पंचांग के अनुसार, शनि 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे यानी सीधी चाल चलेंगे. ऐसा माना जाता है कि जब शनि वक्री चाल से मार्गी होते हैं तो लोगों के जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं और उन्हें आर्थिक कार्यों में तरक्की भी प्राप्त होती है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि 28 नवंबर की सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे. इससे पहले शनि वक्री चाल चल रहे थे. तो चलिए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से कौन सी राशियां मालामाल होंगी.

1. मेष

शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों के जीवन में राहत की लहर आएगी. अब तक जो रुकावटें और बाधाएं सामने आ रही थीं, वे धीरे-धीरे खत्म होंगी. किस्मत का साथ मिलेगा और करियर, नौकरी व व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जीवन में स्थिरता व समृद्धि का अनुभव होगा. बिजनेस करने वालों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का संकेत दे रहा है.

2. तुला

शनि के मार्गी होने से तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी. घर-परिवार में सौहार्द और शांति का माहौल बनेगा. यदि आप नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है. आय के नए स्रोत खुलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी मेहनत का पूरा फल इस समय अवश्य मिलेगा.

3. कुंभ

शनि के मार्गी होने से करियर और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे. यह प्रशंसा आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी. आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. साथ ही, आप इस अवधि में कोई पुराना कर्ज या उधार चुकाने में भी सफल रहेंगे.

