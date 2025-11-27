Shani Margi 2025: शनि की काली छाया का 3 राशियों पर असर! कल से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Shani Margi 2025: न्याय देव शनि 28 नवंबर यानी कल मीन राशि में मार्गी होने वाली है. इसके बाद शनि 27 जुलाई 2026 तक मार्गी ही रहेंगे. ज्योतिष में किसी ग्रह के मार्गी होने का मतलब उसकी सीधी चाल शुरू होने से है. शनि की सीधी चाल को 3 राशियों के लिए थोड़ी कठिन मानी जा रही है. ज्योतिषविदों का कहना है कि अगले 6 महीने इन राशियों को बहुत सावधानी के साथ रहना होगा. इन जातकों को करियर, कारोबार और निजी जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि इस वक्त मीन राशि में बैठे हुए हैं और मेष, कुंभ व मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. ऐसे में ज्योतिषविदों का मानना है कि शनि की सीधी चाल इन तीन राशि के जातकों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है.

साढ़ेसाती वाली राशियों पर प्रभाव

मेष राशि

मेष राशि के जातक वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं. शनि के मार्गी होने के बाद आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल न लें. ऐसे फैसले आपको हानि पहुंचा सकता है. ध्यान भटकने से कार्यों में सफलता पाना कठिन हो सकता है. पारिवारिक मतभेद और मानसिक अशांति भी बनी रह सकती है, जिससे मन में बेचैनी महसूस होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों पर भी शनि के मार्गी होने का प्रभाव रहेगा. इस दौरान, मार्गी शनि आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकता है. अनावश्यक खर्चों से आपकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो सकती है. बीमारियों पर धन व्यय बढ़ने की संभावना है. उधारी या लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा. किसी गुप्त बात के उजागर होने का भय बना रहेगा, जिससे सामाजिक छवि पर असर पड़ सकता है. साथ ही, स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव के कारण जीवन में अस्थिरता महसूस हो सकती है. धनधान्य के मोर्चे पर भी अचानक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

